Spa in Efteling Grand Hotel ontruimd na melding van gevaarlijke stof

De spa in het Efteling Grand Hotel is dinsdagavond ontruimd na een melding van een mogelijke gevaarlijke stof. Om negen uur 's avonds kwam de melding binnen en werden hulpdiensten opgeroepen om naar Kaatsheuvel te komen.

Het incident speelde zich af in de kelder, waar onder andere de koelinstallaties en de spa gevestigd zijn.

De hulpdiensten kwamen met meerdere brandweereenheden ter plaatse, ook werd een een Officier van Dienst Brandweer (OVD-B) en de Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS) opgeroepen.

Een meetploeg van de brandweer Dongen heeft enige tijd metingen in het hotel uitgevoerd. Of daadwerkelijk een gevaarlijke stof is vrijgekomen is onduidelijk. Ook is niet duidelijk om welke stof het gaat en wat de oorzaak is.

Grootste hotel binnen het pretpark

Het Efteling Grand Hotel opende vorig jaar voor het eerst zijn deuren. De opening liep dik een halfjaar vertraging op doordat een van de bouwers in financiële problemen kwam.

Het Grand Hotel is het grootste hotel binnen het park. Het telt 140 kamers en suites en biedt plaats aan 644 gasten. Gasten kunnen gebruikmaken van een zwembad met spa, twee restaurants, een koffiebar en de grote souvenirwinkel Arcadeau. Veel van deze faciliteiten zijn toegankelijk voor zowel hotelgasten als parkbezoekers.