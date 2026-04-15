ASML verhoogt omzetverwachting: vraag naar chips overtreft aanbod

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven rekent voor dit jaar op een hogere omzet dan eerder aangegeven. Het bedrijf profiteert van de forse investeringen van techbedrijven in nieuwe datacenters voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daardoor is de vraag naar chips groter dan wat fabrikanten kunnen leveren.

"We verwachten dat die bandbreedte in onze prognose voor 2026 ruimte biedt voor mogelijke uitkomsten van lopende gesprekken over exportcontroles", geeft topman Christophe Fouquet aan. Onlangs dienden leden van het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel in dat pleit voor verdere beperkingen voor de export van chipmachinemakers naar China, ook bij bondgenoten zoals Nederland.

Voor heel 2026 rekent ASML op een omzet tussen de 36 miljard en 40 miljard euro. Eerder voorspelde het bedrijf nog een jaaromzet tussen de 34 miljard en 39 miljard euro.

Tegelijkertijd houdt het Veldhovense bedrijf bij zijn nieuwe prognose rekening met gesprekken over nieuwe exportbeperkingen, meldt ASML bij zijn kwartaalcijfers.

Grote chipfabrikanten die klant zijn van ASML kunnen de vraag naar geavanceerde chips voor datacenters niet aan. Daarom moeten ze hun capaciteit uitbreiden en meer machines van ASML bestellen voor de productie van chips. Daarnaast verdient het chipbedrijf aan upgrades aan al geleverde machines die de prestaties verbeteren.

"De afgelopen maanden hebben onze klanten de verwachtingen over de vraag naar hun producten op de korte en middellange termijn verhoogd. De orderinstroom bij ASML blijft daardoor sterk", stelt Fouquet.

In het eerste kwartaal boekte ASML een omzet van bijna 8,8 miljard euro, tegenover ruim 7,7 miljard euro een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van net geen 2,8 miljard euro, 17 procent meer dan een jaar eerder.

Recordomzet in 2025

De chipmachinemaker behaalde vorig jaar een omzet van 32,7 miljard euro, een stijging van 16 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Volgens het bedrijf was het laatste kwartaal van 2025 'bijzonder sterk' met een stijging tot 9,7 miljard euro.

