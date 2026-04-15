Hackers konden gegevens Brabantse ziekenhuizen mogelijk toch inzien

Hackers hebben mogelijk toch de gegevens van patiënten van het Bravis en ziekenhuis Bernhoven gestolen. Vorige week leek de schade na de ransomware-aanval op softwarebedrijf Chipsoft nog mee te vallen. Maar volgens bronnen van de NOS kan niet worden uitgesloten dat hackers toegang hebben gehad tot gevoelige data.

Storm Roubroeks & NOS Geschreven door

De zorgen spelen bij ziekenhuizen die gebruikmaken van een speciale website om patiënten toegang te geven tot hun dossiers. Deze website wordt ook wel het zogenoemde HIX365-platform genoemd. Al het verkeer van en naar de patiëntendossiers loopt via servers van het softwarebedrijf waar is binnengedrongen. Eerder leek het allemaal wel mee te vallen, maar nu wordt toch gevreesd dat de aanvallers het verkeer hebben kunnen meelezen. Waarom er nu wel wordt gevreesd voor de diefstal van ziekenhuisdata, is niet bekend. Bronnen zeggen tegen de NOS dat eind vorige week de teugels zijn aangetrokken bij het bedrijf.

Reacties ziekenhuizen

Het Bravis ziekenhuis laat woensdagochtend weten op de hoogte te zijn van het nieuws. "Vanaf het begin hebben wij aangegeven niet te weten hoe en wat er precies is gebeurd. Het risico bestaat nog steeds dat onze patiëntgegevens zijn ingezien." Een woordvoerder van Bernhoven geeft aan alles continu in de gaten te houden en goed contact te hebben met Chipsoft. "Op dit moment zijn er geen signalen dat onze patiëntgegevens bij de hack betrokken zijn." Maatregelen

Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal haalde uit voorzorg het patiëntenportaal offline. Na de melding van de hack besloot het ziekenhuis alle online verbindingen met ChipSoft te verbreken. Bij Bernhoven in Uden werd de toegang tot sommige systemen beperkt. De zorg zelf ging wel door. Woensdagavond haalde Chipsoft de HIX365-patiëntensites zelf ook offline. Dit deed het bedrijf nadat externe beveiligingsexperts werden ingehuurd. Daarbij werden ook de koppelingen met ziekenhuis Bernhoven offline gehaald. De patiëntenportalen van Bravis en Bernhoven zijn een week na de hack nog niet terug online.

