Poortvliet (70) blijft hoofdtrainer van FC Eindhoven: 'Ik geniet elke dag'

Jan Poortvliet is ook volgend seizoen hoofdtrainer van FC Eindhoven. De 70-jarige oud-international heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Poortvliet nam de taken als hoofdtrainer eind 2025 over van Maurice Verberne, die vanwege een beenbreuk lange tijd uit de roulatie was. FC Eindhoven maakte in februari 2026 bekend dat het contract van Verberne niet verlengd werd .

De clubleiding kiest voor continuïteit en ziet in Poortvliet de geschikte man om hoofdtrainer te blijven. 'Hij kent de club en organisatie door en door en speelt een belangrijke rol in het inpassen van jeugdspelers. Zijn voorkeur voor aanvallend en attractief voetbal sluit bovendien goed aan bij de wensen van de club en haar supporters', staat in een verklaring van FC Eindhoven.

Technisch manager Marc Scheepers denkt met Poortvliet verdere stappen te kunnen zetten: “Jan brengt ervaring, clubgevoel en een duidelijke voetbalvisie samen. Dat maakt hem de juiste man om met ons verder te bouwen.”