Michiel Kramer stopt na lange loopbaan: van doelpunten tot broodje kroket

Michiel Kramer zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. De 37-jarige spits heeft nog een contract tot medio 2027 bij RKC Waalwijk, waarbij hij zich gaat richten op zijn trainerscarrière.

Toen Kramer een nieuw tweejarig contract tekende bij RKC Waalwijk, liet hij al aan Omroep Brabant weten dat het in principe voor een jaar als speler zou zijn. Al hield hij de deur op een kiertje. "Het gevoel moet wel zo zijn dat ik van waarde ben op het veld. Ik moet niet een oude man zijn die over het veld loopt, dan houd ik de eer aan mezelf. Niet belangrijk binnen de lijnen is namelijk ook niet belangrijk in de kleedkamer.”

Kramer speelt de laatste tijd weinig bij RKC en hij gaat zich nu richten op een trainerscarrière. Daar was hij al mee bezig als jeugdtrainer/assistent-trainer bij amateurclub VV Smitshoek en binnen RKC Waalwijk krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen. Er volgen nog gesprekken over welke functie hij gaat krijgen.

En dus stopt hij na een lange loopbaan als voetballer. Een carrière die voor hem begon bij NAC Breda en waarin hij ook voetbalde voor clubs als ADO Den Haag, Feyenoord, FC Utrecht en RKC Waalwijk. Een carrière waarbij hij opviel door doelpunten, maar ook regelmatig door incidenten. Zo werd hij bij Feyenoord uit de selectie gezet nadat hij een broodje kroket at in de rust tegen Heracles Almelo. Ook bij RKC Waalwijk kwam hij een aantal keer negatief in het nieuws.