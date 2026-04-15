Man (50) vliegt met drone boven PI in Vught, apparaat afgepakt

Een 50-jarige man uit Vught is vorige week zijn drone kwijtgeraakt nadat hij met het apparaat boven de gevangenis in zijn dorp vloog. Het luchtruim boven de PI in Vught is sinds december volledig gesloten.

Op woensdag 1 april zagen medewerkers van de PI een drone boven de gevangenis vliegen, binnen de zogenaamde no-fly zone. Het luchtruim boven de gevangenis is sinds 25 december namelijk volledig afgesloten om de veiligheid in en rond de inrichting te vergroten.

De politie werd op de hoogte gebracht van de drone en agenten zochten in de omgeving naar de piloot, maar deze werd niet gevonden.

Drone-piloot

Een paar uur later dook de drone weer op. Dit keer wisten agenten de piloot wél te vinden. In een grasveld in de buurt van de gevangenis stond een 50-jarige Vughtenaar zijn drone te besturen.

De man had eerder die ochtend al het gesloten luchtruim boven de gevangenis betreden. Tot twee keer toe negeerde hij de no-fly zone. De drone is in beslag genomen en de officier van justitie zal een beslissing nemen over een verdere straf.

Volgens de politie worden meldingen van drones boven de PI altijd serieus genomen.