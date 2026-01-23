Zo hoog is de boete voor het vliegen met een drone in een no-flyzone

Drones boven Eindhoven Airport, vliegbasis Gilze-Rijen of de PI Vught. Het aantal drones boven plekken waar het niet mag neemt toe. Vliegen boven een no-flyzone of zonder de juiste papieren kan boetes van honderden euro's opleveren.

Dit zijn allemaal gebieden waar je niet mag vliegen met een drone, maar wat voor straf kun je ervoor krijgen? Dat hangt volgens het Openbaar Ministerie (OM) af van de omstandigheden en bedoelingen van iemand.

In de buurt van Eindhoven Airport werd donderdag iemand opgepakt die met zijn drone bij het vliegveld vloog. En vorige week donderdag werd een drone in beslag genomen bij vliegbasis Volkel.

Afgelopen zaterdag heeft de politie een drone in beslag genomen die binnen de gecontroleerde luchtverkeerszone rondom vliegbasis Gilze-Rijen vloog. "Het vliegen met een drone in een gecontroleerde luchtverkeerszone kan ernstige risico’s opleveren voor de veiligheid en het vliegverkeer", benadrukte de politie.

Vliegen in een no-flyzone

Het OM houdt de richtlijn voor de strafvordering luchtvaartwet- en regelgeving aan voor dit soort zaken. Mensen die voor het eerst de fout in gaan, kunnen een boete verwachten van rond de 250 euro voor het vliegen op een plek waar het niet mag, zoals een militair luchtruim, maar ook boven het spoor of een 80-kilometerweg.

De boetes lopen op als je met een drone vliegt bij een noodsituatie waar hulpdiensten, zoals brandweer, politie of ambulance, aan het werk zijn. De boete is 500 euro. De drone kan ook in beslag worden genomen en je kunt een dagvaarding krijgen. In dat geval moet je voor de rechter komen.

Wat is de meest voorkomende boete?

Een van de meest voorkomende boetes bij controles is vliegen zonder de juiste papieren. In dit geval kunnen de boetes variëren tussen de 250 en de 350 euro. Afhankelijk van of het gaat om je theorie of praktijk. Heb je wel een bewijs, maar niet bij je? Dan is de richtlijn een boete van 100 euro.

In sommige gevallen stapelen de boetes zich op omdat iemand zonder bewijs vliegt op een plek waar het niet mag en daar ook nog eens mensen lastig valt. Daarnaast kijkt het OM per zaak naar de situatie waardoor de boete nog hoger of lager kunnen uitvallen.

Dronepiloten kunnen ook nog aansprakelijk gesteld worden voor de schade die passagiers, luchtvaartmaatschappijen en een vliegveld hebben door de gevolgen van een dronevlucht. Zo'n zaak is in Nederland nog niet voorgekomen.

