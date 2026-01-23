Drone in beslag genomen bij vliegbasis Gilze-Rijen

De politie heeft zaterdag een drone in beslag genomen die vloog in de omgeving van Rijen. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Het gebied waarbinnen de drone vloog, valt binnen de gecontroleerde luchtverkeerszone rondom de vliegbasis Gilze-Rijen.

De politie heeft inmiddels vastgesteld wie de drone bestuurde. Het is onduidelijk of deze persoon ook is opgepakt en verdachte is. De zaak wordt verder onderzocht.

In deze zone is het luchtverkeer streng gereguleerd om de veiligheid van vliegtuigen en helikopters te waarborgen. Vliegen met drones is daarom daar verboden. "Het vliegen met een drone in een gecontroleerde luchtverkeerszone kan ernstige risico’s opleveren voor de veiligheid en het vliegverkeer", benadrukt de politie op sociale media.

Eindhoven Airport en Volkel

Donderdag was het ook al raak in de buurt van Eindhoven Airport. De man die daar met zijn drone bij de luchthaven vloog, werd door de marechaussee opgepakt. Het is ook daar verboden om te vliegen met drones. De marechaussee stelt dat het in dat geval niet om een 'zware' zaak gaat, maar er wordt wel strafrechtelijk onderzoek gedaan. De drone is in beslag genomen.

De marechaussee zag in de zoektocht naar de bestuurder de man staan met een grote fotocamera en rugzak. De man is verhoord. Tegen hem wordt een dossier opgemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over welke straf de man moet krijgen.

De marechaussee kwam donderdag ook met het bericht naar buiten dat er vorige week ook al een drone in beslag werd genomen bij vliegbasis Volkel. Daar werden de bestuurder en de drone net buiten het terrein van de basis aangetroffen.

Bij vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport was het vorig jaar ook al raak met drones. Bij Eindhoven Airport moest het vliegverkeer enkele uren worden stilgelegd vanwege na meldingen. Ook bij vliegbasis Volkel was het meermaals raak. Op camerabeelden waren begin december twee drones te zien bij de basis.

