Man opgepakt voor illegaal vliegen met drone bij Eindhoven Airport
Een man die donderdag met zijn drone in de buurt van Eindhoven Airport vloog, is door de Marechaussee opgepakt. Het is daar verboden om te vliegen met drones. De Marechaussee stelt dat het niet om een 'zware' zaak gaat, maar er wordt wel strafrechtelijk onderzoek gedaan. De drone is in beslag genomen.
De Marechaussee zag in de zoektocht naar de bestuurder een man staan met een grote fotocamera en rugzak. Het bleek om de bestuurder van de drone te gaan. De drone is in beslag genomen en overgedragen voor verder onderzoek. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee gaan ze niet uit van een 'zware zaak'.
De man wordt wél als verdachte gezien en is verhoord. Tegen hem wordt een dossier opgemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over de straf van de man.
Drone boven Volkel
De Marechaussee kwam donderdag ook met het bericht dat er vorige week een drone in beslag is genomen bij Vliegbasis Volkel. De bestuurder en de drone werden net buiten het terrein van de basis aangetroffen. De man is als verdachte aangemerkt.
Op Instagram benadrukt de Marechaussee dat het vliegen in een no-fly zone strafbaar is en kan leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging.
In november werden er ook drones gezien boven Eindhoven Airport waardoor het vliegverkeer enkele uren stilgelegd werd na meldingen. Ook bij vliegbasis Volkel was het meermaals raak. Op camerabeelden waren begin december twee drones te zien bij de basis.
