Man opgepakt voor illegaal vliegen met drone bij Eindhoven Airport

Een man die donderdag met zijn drone in de buurt van Eindhoven Airport vloog, is door de Marechaussee opgepakt. Het is daar verboden om te vliegen met drones. De Marechaussee stelt dat het niet om een 'zware' zaak gaat, maar er wordt wel strafrechtelijk onderzoek gedaan. De drone is in beslag genomen.

De Marechaussee zag in de zoektocht naar de bestuurder een man staan met een grote fotocamera en rugzak. Het bleek om de bestuurder van de drone te gaan. De drone is in beslag genomen en overgedragen voor verder onderzoek. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee gaan ze niet uit van een 'zware zaak'. De man wordt wél als verdachte gezien en is verhoord. Tegen hem wordt een dossier opgemaakt. Het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over de straf van de man.