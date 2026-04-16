Zuchten, steunen en kreunen met een lach: mannengymclub bestaat 40 jaar

“Boys, even een tandje bijzetten!” Sportinstructeur Bas Veraart (81) is weliswaar zelf ook niet meer de jongste, maar hij houdt er nog altijd graag het tempo in. Elke week bezorgt hij zijn generatiegenoten het zweet op het voorhoofd tijdens een training van de mannengymclub. Eind deze maand bestaat het bijzondere genootschap in Roosendaal veertig jaar.

“We zijn ooit begonnen als een vriendengroep die wekelijks wilde sporten en dat is altijd zo gebleven”, legt bestuurslid Kees Schrauwen (72) uit. De groep bestaat uit 28 mannen, de jongste is 64 en de oudste 85 jaar. Allemaal zijn ze deze training onberispelijk gekleed in het clubtenue: zwarte korte broek en witte polo. De trainingsavond begint steevast met een stevige warming-up waarbij Bas zijn ‘boys’ de benen laat losgooien, gevolgd door rek- en strekoefeningen. Hier en daar is wat gekreun en gesteun hoorbaar, maar niemand wil zich laten kennen. “We gaan altijd een uur aaneengesloten door. Het belangrijkste vind ik dat de boys op een verantwoorde manier hun grenzen opzoeken”, legt Bas uit.

Geen tijd voor oudemannenkwaaltjes

“We komen hier om serieus te bewegen, maar we hebben ook zoveel plezier samen, dat wil je niet weten”, valt Kees hem bij. Volgens het bestuurslid zijn de mannen er ook voor elkaar in minder leuke tijden, wanneer er bijvoorbeeld iemand wegvalt. “Ik heb pas extra condoleancekaarten aangeschaft, want op deze leeftijd komt dat helaas ook voor.” Terwijl de leden even de gelegenheid krijgen om uit te hijgen, legt Bas alweer de volgende oefening uit. Er verschijnen bankjes in de zaal die dienst doen als gymtoestel. Armen en benen trotseren even later in verschillende varianten de zwaartekracht. Ondanks de rood aanlopende hoofden zijn de sportievelingen vastberaden om hun oudemannenkwaaltjes te overwinnen.

Sportinstructeur Bas Veraart geeft gymles aan zijn 'boys' (foto: Erik Peeters).

De oudste van het gezelschap is Kees Haast (85). Maar hij doet niet onder voor de ‘jonkies’. “Oud? Nee, de duvel is oud! Ik sla geen trainingsavond over, wel heel soms een oefeningetje. Het is ontspannend en inspannend tegelijkertijd." Het vertrouwde stemgeluid van instructeur Bas zullen de mannen binnenkort moeten missen. Na veertig jaar en zestienhonderd trainingen vindt de oud-gymleraar het welletjes geweest. “Ik blijf zeker mee sporten, maar niet meer voor de groep. Ik wil niet dat ze gaan zeggen: daar heb je die ouwe weer.” Met een nieuwe trainer begint de mannengymclub binnenkort aan een nieuw hoofdstuk. Nieuwe leden zijn welkom, maar er is een kleine wachtlijst. Het jubileum wordt op 24 april gevierd op het Red Band Sportpark in Roosendaal met een barbecue en een jeu-de-boulesclinic.