Boeren die al investeerden in 'onzekere' stalsystemen krijgen uitstel

Veehouders die eerder systemen in hun stallen lieten plaatsen om hun stikstofuitstoot te verminderen (systemen waarvan de effectiviteit nu onzeker is) hoeven tot 2030 niks te doen. Dat heeft de provincie woensdag bekendgemaakt. In deze overgangsperiode tot 2030 moet de sector onderzoeken hoe goed de systemen écht werken.

Eigenlijk moeten veehouders (met uitzondering van rundveehouders) hun stallen vóór 1 juli dit jaar verduurzamen . Een deel van de boeren deed dat al, maar liet een systeem plaatsen waarvan de effectiviteit in de praktijk stukken lager is dan beloofd door de fabrikant.

Zonder het uitstel zou deze groep wéér een dure aanpassing aan hun stallen moeten doen. Dat vindt de provincie oneerlijk, zeker omdat nog kan blijken dat (een deel van de) systemen wél effectief is.

Aantal systemen uitgezonderd

De uitzondering geldt onder meer voor biologische combi-luchtwassers. Zo'n systeem filtert met meerdere onderdelen stikstof uit de lucht van stallen. Ook andere systemen voor legkippen en vleeskuikens vallen onder de uitzondering.

“We blijven ons inzetten voor het terugdringen van stikstof om de natuur te beschermen", zegt gedeputeerde Stikstof en Ruimte Wilma Dirken (VVD). "Maar we vinden het ook belangrijk dat regels uitvoerbaar zijn. We hebben hierover ook overleg gevoerd met ZLTO en BAJK (red. de organisatie van jonge, Brabantse boeren). Met deze overgangsregeling voorkomen we mogelijk onnodige investeringen, terwijl we tegelijk de sector de tijd geven om zorgvuldig te onderzoeken wat deze systemen daadwerkelijk doen.”

De provincie heeft niet in beeld om hoeveel bedrijven het gaat. Het is volgens de provincie de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf om aan de regels te voldoen.