Vrouw (75) vrijgesproken van moord, schudde partner mogelijk hard wakker

Een 75-jarige vrouw uit Oudenbosch is woensdagmiddag vrijgesproken van de moord op haar 77-jarige partner in de rechtbank in Amsterdam. Het OM eiste 9,5 jaar cel voor de dood van haar vriend, maar volgens de rechter valt niet vast te stellen of het letsel gevonden op het lichaam van de man door de vrouw is toegebracht.

In een rapport van de schouwarts en pathologen wordt al snel geconcludeerd dat de man overleed aan hartfalen. Maar volgens het OM zou het hartfalen niet verklaren hoe het letsel op het lijf van de man terecht is gekomen. Het OM besluit de 75-jarige te vervolgen.

Op 28 januari 2020 treft de politie het levenloze lichaam van de man aan in de slaapkamer van zijn appartement in de wijk Geuzenveld in de hoofdstad. De man wordt gevonden met verwondingen aan zijn hals en in zijn gezicht.

"Er is ernstig geweld gebruikt terwijl hij lag te slapen", stelde de officier van justitie toentertijd in de rechtbank in Amsterdam. Het slachtoffer was hartpatiënt. Geweld zou bij hem stress en een hevige gemoedstoestand hebben veroorzaakt, die uiteindelijk tot zijn dood leidde, aldus de officier.

Behangen en jenever drinken

Volgens de vrouw was ze die dag samen met haar vriend bezig met behangen. Na afloop dronken ze samen jenever. Daarna is de vrouw uiteindelijk in slaap gevallen. Ze zou haar vriend die avond om acht uur levenloos hebben aangetroffen. Het OM trok dit in twijfel omdat de schouwarts aangaf dat de man al in de avond of nacht ervoor zou zijn overleden.

De advocaat van de vrouw stelde in zijn pleidooi dat er verschillende alternatieve scenario's mogelijk waren. Zo zou de man kunnen zijn gevallen of zichzelf hebben verwond. Hoe dan ook, het was niet vast te stellen dat de vrouw schuldig was aan het veroorzaken van het letsel. Volgens de officier waren deze scenario's echter 'vergezocht'.

Wakker schudden

De rechter oordeelde woensdagmiddag in het voordeel van de vrouw. Er was niet voldoende bewijs dat het letsel bij de man door de verdachte was toegebracht. De rechter oordeelde ook dat het niet uitgesloten kon worden dat de man zichzelf verwondde toen de vrouw hem wakker probeerde te schudden.

De vrouw zat in 2020 enkele maanden in voorarrest, maar werd weer vrijgelaten. Het OM besloot eerder om de vrouw niet te vervolgen voor de dood van haar partner. De zaak kwam er uiteindelijk toch omdat de kinderen van de man een procedure hadden gestart bij het gerechtshof.