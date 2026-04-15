Stroomnet vol: hier krijgen nieuwe woningen voorlopig geen aansluiting meer
De problemen door het overvolle elektriciteitsnet nemen steeds grotere vormen aan in onze provincie. Ook toekomstige woningbouwplannen worden nu het kind van de rekening. In bepaalde delen van onze provincie kunnen nieuwbouwprojecten geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen, blijkt uit nieuwe analyses van netbeheerder Enexis. Een pijnlijke constatering met mogelijk verstrekkende gevolgen.
Zelfs het plaatsen van een laadpaal zit er voorlopig niet meer in in delen van Midden- en Oost-Brabant. Maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden of voor toekomstige nieuwbouwplannen staat het sein vanaf 1 juli op rood. Zij komen allemaal op de wachtlijst terecht en moeten wachten totdat het net is uitgebreid of tot er ruimte vrijkomt doordat bedrijven flexibel omgaan met hun energieverbruik.
Tot nu toe werd er door Enexis altijd een klein stukje van het beschikbare elektriciteitsnet gereserveerd voor woningbouw. Maar door nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en nieuwe afspraken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan dat per 1 juli niet meer. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn krijgen voortaan voorrang. Nieuwe aansluitingen voor nieuwbouwwoningen of laadpalen moeten dan achteraan in de prioriteitenrij aansluiten. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder prioriteit.
Hier worden na 1 juli geen aansluitingen meer vergeven
Het gaat om (delen van) deze gemeentes waar na 1 juli geen aansluitingen meer vergeven worden: Bernheze, Maashorst, Boekel, Helmond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Someren, Eindhoven, Veldhoven, Wintelre, Eersel, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Vught, Oss, Den Bosch en Sint-Michielsgestel.
Maar in delen van bovengenoemde gemeenten (zie kader) valt er na 1 juli überhaupt niks meer te verdelen of voorrang te verlenen. Daar zit volgens nieuwe berekeningen van Enexis het elektriciteitsnet zo vol, dat er voorlopig geen plek meer is voor nieuwe of zwaardere aansluitingen.
'Zorgelijke ontwikkelingen'
Het is een nieuwe klap voor onder meer de Brainportregio. Met de groeiplannen van ASML moest ook de rest van de Brainportregio meegroeien: dat betekent meer scholen, meer voorzieningen én flink wat extra woningen.
Tot 2030 zouden er 62.000 nieuwe woningen bij gebouwd moeten worden. Maar dat lijkt nu haast onmogelijk. Een deel van die plannen kan misschien wel voor meerdere jaren terug in de ijskast. In een brief aan de 21 gemeenten in de regio waarschuwen Metropool Regio Eindhoven (MRE)-voorzitter Jeroen Dijsselbloem en zijn secretaris Giovanni Wouters voor 'zorgelijke ontwikkelingen'.
Het is voor de Brainportgemeenten alle hens aan dek. "Onze lokale en regionale opgaven op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en voorzieningen zijn fors en we kunnen ons geen vertraging veroorloven. We zullen daarom alles uit de kast moeten halen om de impact van deze ontwikkelingen te beperken. Dit geldt in het bijzonder voor de gemeenten die nu worden geconfronteerd met deze aansluitpauze", schrijven zij in de brief.
De meest logische oplossing lijkt het zo snel mogelijk verzwaren van het elektriciteitsnet. Maar dat kan met alle vergunningstrajecten jaren duren. Er wordt ook gekeken of bedrijven flexibel om kunnen gaan met hun stroomverbruik, door bijvoorbeeld elektriciteit met elkaar te delen of gebruik te maken van grote batterijen.
"Op dit moment worden de mogelijke gevolgen voor de woningbouwopgave in kaart gebracht", laat een woordvoerder van de MRE woensdag weten. " We blijven ons volop inzetten om onze woningbouw te realiseren en te versnellen. Deze koers blijft hetzelfde. Onze grote woningbouwopgave onderstreept juist het belang om zo snel mogelijk met onze partners als het Rijk en netbeheerders tot een crisisaanpak en concrete oplossingen te komen. Dit is niet alleen een regionaal belang, maar ook een landelijk belang."
Vanaf 1 juli op slot
Voor welke toekomstige nieuwbouwprojecten er nu gevaar dreigt, is niet duidelijk. Alle nieuwbouwprojecten die voor 1 juli aangemeld zijn, kunnen nog wel geholpen worden, laat Enexis desgevraagd weten.
Het oosten van onze provincie is voor ruimte op het stroomnet vooral afhankelijk van een nog te bouwen hoogspanningsstation in Wijchen in Gelderland. De bouw daarvan is een paar jaar vertraagd en wordt pas in 2033 opgeleverd, zo is de verwachting.