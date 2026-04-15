Stroomnet vol: hier krijgen nieuwe woningen voorlopig geen aansluiting meer

De problemen door het overvolle elektriciteitsnet nemen steeds grotere vormen aan in onze provincie. Ook toekomstige woningbouwplannen worden nu het kind van de rekening. In bepaalde delen van onze provincie kunnen nieuwbouwprojecten geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen, blijkt uit nieuwe analyses van netbeheerder Enexis. Een pijnlijke constatering met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Zelfs het plaatsen van een laadpaal zit er voorlopig niet meer in in delen van Midden- en Oost-Brabant. Maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden of voor toekomstige nieuwbouwplannen staat het sein vanaf 1 juli op rood. Zij komen allemaal op de wachtlijst terecht en moeten wachten totdat het net is uitgebreid of tot er ruimte vrijkomt doordat bedrijven flexibel omgaan met hun energieverbruik. Tot nu toe werd er door Enexis altijd een klein stukje van het beschikbare elektriciteitsnet gereserveerd voor woningbouw. Maar door nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en nieuwe afspraken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan dat per 1 juli niet meer. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn krijgen voortaan voorrang. Nieuwe aansluitingen voor nieuwbouwwoningen of laadpalen moeten dan achteraan in de prioriteitenrij aansluiten. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder prioriteit.

Hier worden na 1 juli geen aansluitingen meer vergeven

Het gaat om (delen van) deze gemeentes waar na 1 juli geen aansluitingen meer vergeven worden: Bernheze, Maashorst, Boekel, Helmond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Someren, Eindhoven, Veldhoven, Wintelre, Eersel, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Vught, Oss, Den Bosch en Sint-Michielsgestel.

Maar in delen van bovengenoemde gemeenten (zie kader) valt er na 1 juli überhaupt niks meer te verdelen of voorrang te verlenen. Daar zit volgens nieuwe berekeningen van Enexis het elektriciteitsnet zo vol, dat er voorlopig geen plek meer is voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. 'Zorgelijke ontwikkelingen'

Het is een nieuwe klap voor onder meer de Brainportregio. Met de groeiplannen van ASML moest ook de rest van de Brainportregio meegroeien: dat betekent meer scholen, meer voorzieningen én flink wat extra woningen.