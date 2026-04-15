Vader doodt eigen baby, hoger beroep uitgesteld na emotionele ochtend

Een flinke klap woensdag voor de nabestaanden van een vier maanden oude baby die in 2022 door haar vader werd gedood in Vught. De 27-jarige D. F. S. kreeg eerder tien jaar cel opgelegd. Tijdens het hoger beroep woensdag heeft zijn advocaat gevraagd om de zaak uit te stellen, omdat D. na lange tijd toch openheid van zaken wil geven bij de politie en mee wil werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

In de ochtend van 21 augustus 2022 wordt een 112-melding gedaan van een overleden baby. In eerste instantie wordt aan wiegendood gedacht, maar al snel blijkt dat ze door toegebracht hersenletsel is overleden. De vader, die toen 24 jaar was, wordt vijf dagen later aangehouden. In februari 2024 eist het Openbaar Ministerie (OM) veertien jaar cel en tbs. De rechtbank veroordeelt D. tot tien jaar cel zónder tbs. Zowel het OM als de verdachte zijn het daar niet mee eens en gaan in beroep. Het OM wil onder meer tbs, terwijl de verdachte ontkent en vrijspraak wil. De raadsheer, zoals een rechter in het gerechtshof heet, begint met de doodsoorzaak. Al snel neemt D. het woord. "Alles wat ik zeg wordt in mijn nadeel gebruikt. Linksom of rechtsom kom ik niet goed uit de verf. Daarom kies ik ervoor om geen aanvullende verklaring te geven." Op de tientallen vragen van het OM en de drie raadsheren komt dan ook steevast hetzelfde antwoord: 'ik beroep me op mijn zwijgrecht' afgewisseld met 'hier zeg ik niks over'.

"Ik klap je gewoon, je bent niet meer zwanger."

Tijdens de zitting komen zijn eerdere verklaringen wel aan bod. Zo heeft D. gezegd dat hij het laatste flesje aan zijn dochter heeft gegeven voor ze ging slapen want moeder was niet thuis. De volgende ochtend zag hij dat ze overleden was. Na onderzoek blijkt dat het meisje naast recente ook oude verwondingen had. Ze is niet de enige die door D. werd mishandeld, ook zijn vrouw. En eerder moest hun zoon voor een longontsteking naar het ziekenhuis. Daar zag een arts dertien oude ribbreuken. Er werd melding gedaan van mishandeling. Hoewel D. nergens op wil antwoorden, houdt de raadsheer hem appjes voor die hij naar zijn vrouw stuurde. "Ik klap je gewoon, je bent niet meer zwanger. Ik klap je als iedereen weg is", appte hij. "Ik ga je de tering inbeuken. Ik ga je laten zien wie de baas is." En ondertussen deed D. zich naar de buitenwereld voor als een vriendelijke man.

"Er is geen dag voorbij gegaan zonder verdriet en pijn."

Hierna komt de moeder aan het woord met haar slachtofferverklaring. "Er is geen dag voorbij gegaan zonder verdriet en pijn. Al bijna vier jaar moet ik mijn mooie meisje missen. Al bijna vier jaar leef ik met de vraag: waarom?" Zo begint ze moedig. Ze vertelt dat haar dochtertje over vier dagen vier jaar oud zou worden. "Ze zou een mooie prinsessenjurk dragen." Vader toont geen emotie en zegt 'dat hij niets heeft toe te voegen'. Als zijn persoonlijke omstandigheden aan bod komen blijkt dat D. dagelijks blowde en eerder is veroordeeld voor mishandeling, handel in illegale wapens en verdovende middelen. Na de middagpauze zouden het OM en de advocaat aan het woord komen, maar dat gaat niet door. De advocaat van verdachte vraagt namelijk om de zaak uit te stellen. De hele dag heeft D. zijn mond gehouden, maar nu wil hij toch meer verklaren bij de politie en meewerken aan een onderzoek bij het Pieter Baan Centrum (PBC). De raadsheren beslissen dat de zaak inderdaad wordt aangehouden tot een later moment. Een paar nabestaanden verlaten geëmotioneerd de zaal nog voordat alles is afgerond. Omdat er een wachtlijst bij het PBC is, zal het misschien nog wel meer dan een jaar duren voor de nabestaanden antwoorden en rust krijgen.