NAC naar rechter om besluit KNVB aan te vechten over duel met Go Ahead

NAC stapt naar de rechter. De Eredivisieclub uit Breda doet dat na het besluit van de aanklager betaald voetbal en het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in de veelbesproken paspoortkwestie.

NAC, dat op een degradatieplek staat, heeft nu besloten dat zij door de rechter gaat laten toetsen of het competitiebestuur tot dit besluit mocht komen. De club wil dat de wedstrijd alsnog ongeldig wordt verklaard en moet worden overgespeeld. Dit zal NAC bepleiten in een kortgedingprocedure. "In afwachting van de juridische procedure zal NAC voorlopig geen verdere inhoudelijke mededelingen doen", zegt de club.

NAC wilde dat de wedstrijd van 15 maart tegen Go Ahead Eagles, die eindige in een 6-0 nederlaag voor de Bredanaars, ongeldig zou worden verklaard of overgespeeld zou worden. Dit vanwege het meespelen van Dean James bij Go Ahead, die niet speelgerechtigd zou zijn geweest. Maar de KNVB besloot anders.

Indonesisch paspoort

Go Ahead-speler Dean James zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlanderschap zijn verloren en zo geen werkvergunning hebben. Daaropvolgend besloten diverse clubs spelers die tot Surinamer of Indonesiër zijn genaturaliseerd tijdelijk niet op te stellen. Inmiddels zijn de meesten van hen weer speelgerechtigd, ook James.

De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en wees op de onwetendheid van spelers en clubs. Het competitiebestuur besloot de wedstrijd tussen NAC en Go Ahead niet ongeldig te verklaren.

"De afgelopen week heeft NAC dit besluit en de mogelijke vervolgstappen zorgvuldig bestudeerd en hierover advies ingewonnen. Daarnaast heeft NAC een gesprek met het competitiebestuur gehad waarin het besluit is besproken en zowel het competitiebestuur als NAC hun standpunten heeft benoemd", aldus de club uit Breda.

NAC staat, met nog vier wedstrijden te spelen, op de zeventiende plek in de Eredivisie. Een plek die aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie betekent. De club heeft 25 punten. Twee minder dan Telstar en drie minder dan Excelsior en FC Volendam.

Wat vindt het competitiebestuur?

"Het staat NAC Breda uiteraard vrij om dit besluit aan te vechten. Wij hebben als competitiebestuur dit besluit weloverwogen genomen in het belang van het gehele Nederlandse betaald voetbal, alle clubs en de competities", aldus het competitiebestuur, dat bestaat uit de directeur betaald voetbal van de KNVB en de directeuren van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie.