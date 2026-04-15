Mexicanen zien het licht: GLOW Festival is daar daverend succes

De Mexicaanse variant van het Eindhovense lichtfestival GLOW slaat enorm aan in het land. Zo erg zelfs dat het festival ook de komende vier jaar een editie in Mexico krijgt. Het overzeese succes maakt Bart van Bokhoven, die het evenement in Eindhoven en Mexico mede organiseert, trots. "Het is een hele eer om het te mogen doen.”

Lichtinstallaties, kunstwerken en projecties. In Eindhoven kennen we het concept van GLOW al jaren, met zeker 750.000 bezoekers in acht dagen tijd. Nu genieten ook de Mexicanen daarvan. Het festival is neergestreken in de stad Puebla (ruim 130 kilometer ten oosten van Mexico Stad) en is vier dagen onderweg. De bezoekersaantallen overtreffen alle verwachtingen van Helmonder Bart van Bokhoven. “Het is altijd afwachten hoe het uitpakt en hoe het concept van GLOW landt. Dat is ontzettend goed gelukt. Het ontploft hier in Mexico.” In de omgeving van Puebla, op twee uur rijden van Mexico-Stad, wonen zeker drie miljoen mensen. Daarom stelde de gouverneur als eis dat het festival minimaal 400.000 mensen moest aantrekken om bestaansrecht te hebben. Na vier dagen is dat met 470.000 bezoekers al ruim overtroffen en de verwachting is dat er uiteindelijk een miljoen bezoekers gaan komen. Daarom strijkt het lichtkunstfestival ook de komende vier jaar neer in Puebla. “Er is een hele trek gaande vanuit Mexico-Stad naar Puebla. Mensen die ’s avonds twee uur rijden en ’s nachts weer terugrijden.”

De regionale krant Periódico Enfoque schrijft zelfs dat mensen uit het hele land op het spektakel afkomen. “Dit evenement is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest besproken evenementen van het seizoen, niet alleen vanwege de visuele installaties en interactieve tentoonstellingen, maar ook vanwege de sfeer die het in de stad heeft gecreëerd.”

