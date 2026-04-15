Mexicanen zien het licht: GLOW Festival is daar daverend succes
De Mexicaanse variant van het Eindhovense lichtfestival GLOW slaat enorm aan in het land. Zo erg zelfs dat het festival ook de komende vier jaar een editie in Mexico krijgt. Het overzeese succes maakt Bart van Bokhoven, die het evenement in Eindhoven en Mexico mede organiseert, trots. "Het is een hele eer om het te mogen doen.”
Lichtinstallaties, kunstwerken en projecties. In Eindhoven kennen we het concept van GLOW al jaren, met zeker 750.000 bezoekers in acht dagen tijd. Nu genieten ook de Mexicanen daarvan. Het festival is neergestreken in de stad Puebla (ruim 130 kilometer ten oosten van Mexico Stad) en is vier dagen onderweg.
De bezoekersaantallen overtreffen alle verwachtingen van Helmonder Bart van Bokhoven. “Het is altijd afwachten hoe het uitpakt en hoe het concept van GLOW landt. Dat is ontzettend goed gelukt. Het ontploft hier in Mexico.”
In de omgeving van Puebla, op twee uur rijden van Mexico-Stad, wonen zeker drie miljoen mensen. Daarom stelde de gouverneur als eis dat het festival minimaal 400.000 mensen moest aantrekken om bestaansrecht te hebben. Na vier dagen is dat met 470.000 bezoekers al ruim overtroffen en de verwachting is dat er uiteindelijk een miljoen bezoekers gaan komen.
Daarom strijkt het lichtkunstfestival ook de komende vier jaar neer in Puebla. “Er is een hele trek gaande vanuit Mexico-Stad naar Puebla. Mensen die ’s avonds twee uur rijden en ’s nachts weer terugrijden.”
De regionale krant Periódico Enfoque schrijft zelfs dat mensen uit het hele land op het spektakel afkomen. “Dit evenement is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest besproken evenementen van het seizoen, niet alleen vanwege de visuele installaties en interactieve tentoonstellingen, maar ook vanwege de sfeer die het in de stad heeft gecreëerd.”
In een 2,4 kilometer lange route lopen de bezoekers langs 25 lichtkunstwerken. Ondanks de spreiding is de drukte merkbaar in de stad. “De stad maakt zich echt klaar. Het begint om 19.00 uur en om 18.30 uur lopen de locaties vol en wachten de mensen. Woensdag gaan we echt opschalen met crowd control. Eerst was het centrum van Puebla gedeeltelijk afgesloten. De rest bleef open, maar wel met verkeersregelaars. Maar we gaan nu in gesprek om het hele centrum af te sluiten vanwege de drukte.”
Ook het geduld van de Mexicanen wordt soms op de proef gesteld. Op een binnenlocatie bedroeg de wachttijd zelfs anderhalf uur. “Maar de Mexicanen hebben iets anders dan de Nederlanders en Europeanen: mañana, mañana. Ze blijven rustig en maken zich niet druk.”
Zelfde show als in Eindhoven
Het concept van het Eindhovense idee is ook in Mexico overeind gebleven. “GLOW maakt de stad en de stad maakt GLOW. Door alle participaties en samenwerkingen die we hebben. En heel belangrijk: de verhalen die je vertelt.”
Als voorbeeld noemt hij de samenwerking met een opvanghuis voor kinderen die misbruikt zijn. “Die kinderen hebben we gevraagd een tekening te maken over kleuren en licht. Als ze mochten kiezen tussen wonen in licht of donker, kozen ze allemaal het donker. Ze zijn zo getraumatiseerd dat het donker voor hen een veilige omgeving is”, zei Van Bokhoven eerder tegen Omroep Brabant.
Hoe kwam GLOW in Puebla terecht?
Dat GLOW nu ook in Puebla gehouden wordt, is eigenlijk puur toeval. “In 2024 kwam een groep uit de stad naar Nederland voor een beurs in de RAI in Amsterdam. Ze hadden een paar dagen vrij en zijn naar GLOW in Eindhoven gekomen. Ze kenden GLOW nog helemaal niet. Maar daar is het idee geboren en in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest spraakmakende festivals in de omgeving van Puebla”, legt Van Bokhoven uit.
GLOW Mexico duurt nog tot en met 19 april.