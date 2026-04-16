Van Veen rekent op pittige avond voor Littler: ‘Fans kunnen wreed zijn’

Voor Gian van Veen zal donderdagavond bijzonder worden. De 23-jarige darter uit Andel staat voor het eerst in de Premier League op het podium in Rotterdam Ahoy. De duizenden Nederlandse fans kijken vooral uit naar een mogelijke confrontatie met Luke Littler, met wie Van Veen twee weken geleden ruzie had. "Ik weet dat supporters wreed kunnen zijn, het gaat heel zwaar voor hem worden."

Kort voor de Premier League-avond in Rotterdam blikte Van Veen terug op zijn eerste bezoek aan Ahoy voor het darten. "Het was zo'n tien jaar geleden, een geweldige avond samen met familieleden. Ik weet niet alles meer, maar wel dat er volop bier werd gegooid. Ik had toen als jongen van 13 jaar nooit gedacht dat ik ooit terug zou keren als speler."

Als debutant in de Premier League staat hij momenteel vijfde van de acht. De beste vier strijden om de titel. In Rotterdam treft Van Veen de Engelsman Luke Humphries, de nummer zeven op de ranglijst. Bij een overwinning is een duel met wereldkampioen Littler mogelijk. Twee weken geleden in Manchester was het even onvriendelijk tussen beide profs. "Bij mij zijn er geen hard feelings, het gebeurde in het heetst van de strijd. Hij heeft z’n mening, ik ook."

Waar hij zeker van is, is dat het publiek de hele avond Van Veen en Van Gerwen zal toezingen. Maar ook dat Littler kan rekenen op een hels fluitconcert. "Ik heb op social media gezien hoe Nederlandse fans reageren op Littler. Je kunt wel iets verwachten als zoiets met een Nederlandse darter gebeurt en Littler het zelf een beetje opblaast. Uitfluiten hoort er tegenwoordig helaas bij, maar ik ga echt niet de goedheiligman spelen die zegt dat het niet mag." Van Veen denkt dat Littler goed om kan gaan met de kritiek. "De eerste keer dat ik met boegeroep te maken had, trok ik het me persoonlijk aan. Maar je moet maar denken dat de dartfans het niet persoonlijk bedoelen, maar vooral omdat ze voor de tegenstander zijn. Littler is denk ik goed genoeg om de fluitconcerten naast zich neer te leggen. We hebben hem ook nodig in de sport."

Voor de supporter van FC Den Bosch moet het vooral een avond worden om te genieten. "Al die fans die staan te schreeuwen, dat maak je niet vaak mee. Als ik straks vanaf het podium de zaal inkijk, dan zie ik een oranje zee. Ik heb een paar keer eerder in Nederland gespeeld, dat was niet altijd even goed. De publieke belangstelling motiveert, maar geeft wel extra druk. Ik kijk er vooral naar uit."

'Een beetje treurig' Michael van Gerwen, vierde op de ranglijst, treft als eerste koploper Jonny Clayton. In Rotterdam wil hij het thuispubliek vermaken met goed darts. "De fans verwachten veel van me, ze weten wat ik kan. Die druk is soms weleens moeilijk om mee om te gaan, maar ik zie het vooral als mooi. Aan mij om er heel scherp te staan." Dan toch nog even over de strijd tussen Van Veen en Littler. Van Gerwen noemt het een storm in een glas water. "Er is toch niet zoveel gebeurd? Ik las zelfs oproepen op social media om Littler uit te fluiten. Ik vind het een beetje treurig."