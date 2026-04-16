Kempen Airport grijpt in: dronevluchten Defensie opgeschort om veiligheid

Kempen Airport in Budel stelt dat Defensie het luchtverkeer boven oefenterrein Weerterheide in gevaar heeft gebracht tijdens oefeningen met drones. Dat schrijft De Limburger. Kempen Airport is verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtruim bij de Weerterheide. Alle vluchten en oefeningen met drones van Defensie bij Weert zijn tijdelijk opgeschort.

"Ondanks meerdere pogingen kwam Defensie haar afspraken rondom het gebruik van het luchtruim niet na en kwam de veiligheid van het vliegverkeer in het luchtruim in gevaar", laat een woordvoerder van Kempen Airport aan De Limburger weten .

Op het eigen terrein bij de Weerterheide traint Defensie soldaten om met drones en zogeheten jammers het luchtruim te verdedigen. Maar dat brengt ook risico’s met zich mee, blijkt nu.

"Drones, explosieven, straalzenders en apparatuur voor elektronische oorlogsvoering, zoals jammers, werden zonder waarschuwing ingezet, waardoor Kempen Airport de veiligheid van het luchtruim niet meer kon waarborgen", zegt de woordvoerder. "In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Militaire Luchtvaart Autoriteit is daarom tot nader order het luchtruim voor militair gebruik gesloten."

Coördinatie

Kempen Airport wordt vooral gebruikt voor lesvluchten en kleine zakelijke vluchten. Het vliegveld moet toestemming geven voor het gebruik van het luchtruim in de omgeving van Weert en Budel, waar ook de Weerterheide onder valt.

Volgens de woordvoerder is de coördinatie van alle luchtoefeningen en het veelvuldige gebruik van drones, vuurpijlen, explosieven en rookgranaten een dagtaak geworden voor de luchtvaartorganisatie in Budel.

Defensie laat aan De Limburger weten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat er een afstemmingsplan komt tussen Defensie en Kempen Airport. Dat zou volgens het ministerie de reden zijn dat alle vliegbewegingen met drones nu stilliggen. De gesprekken hierover lopen al.

Kopen

In juli vorig jaar werd bekend dat Defensie Kempen Airport wil kopen. Er lag een intentieovereenkomst op tafel voor de overname en het was de bedoeling dat de verkoop voor eind 2025 afgerond zou zijn. Maar volgens De Limburger is dat nog niet gebeurd. Defensie zou de afgelopen periode een ‘derde partij’ naar voren hebben geschoven die het vliegveld zou kopen.