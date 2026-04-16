Grondwaterpeil op veel plekken erg laag: zo zit het bij jou in de buurt

Het is lekker weer en er valt weinig neerslag. Veel mensen zijn daar blij mee, maar bij de waterschappen denken ze daar anders over. Het droogteseizoen is dit jaar vroeg begonnen en dat is in West- en Midden-Brabant direct merkbaar. Het grondwaterpeil is en blijft laag als het niet gaat regenen.

In het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta zijn de grondwaterstanden op veel plekken lager dan normaal voor de tijd van het jaar. "Na een erg droog 2025, een droge winter en weinig neerslag in maart staat de natuur doorlopend onder druk. Het is hierdoor belangrijker dan ooit om bewust om te gaan met het beschikbare water in de natuur", vertelt dijkgraaf Joris Bengevoord van dat waterschap. Begin februari waarschuwde het waterschap al voor problemen wanneer er langere tijd weinig neerslag zou vallen. 'Situatie anders dan gehoopt'

Dat het droog is merken ze ook bij Waterschap De Dommel. "De situatie is anders dan we hadden gehoopt, mede doordat in het eerste kwartaal weinig neerslag is gevallen", vertelt een woordvoerder. Het grondwaterpeil heeft hierdoor niet goed kunnen herstellen, het is erg droog. Of het de komende periode voor problemen gaat zorgen en of maatregelen nodig zijn, is nog niet duidelijk: "We blijven de situatie elke dag monitoren."

Niet overal grote zorgen

Niet overal in de provincie zijn op dit moment grote zorgen. Zo is driekwart van de grondwaterstanden in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas redelijk. "Vooral in hoger gelegen gebieden als de Maashorst en de Strabrechtse Heide is het grondwaterpeil een stuk lager", legt een medewerker uit.

De grondwatersituatie in Brabant op 1 april (kaart: Waterschap Aa en Maas).

Dat klinkt misschien goed na het extreem droge jaar 2025, maar veel van de maatregelen die waterschap Aa en Maas destijds nam zijn nog steeds van kracht. "We proberen zoveel mogelijk water op te slaan en kiezen er bewust voor om het waterpeil bij stuwen hoog te houden." Om de grondwaterstanden aan te vullen, moet er alleen wel neerslag vallen. "Regen zou echt fijn zijn. Het liefst wel 's nachts", stelt het waterschap. Dan krijgen de boeren die het land op moeten en de mensen die op de fiets naar de supermarkt gaan namelijk geen nat pak.

De stand van zaken bij Waterschap Rivierenland is dit jaar nog niet opvallend. "Op dit moment zijn er bij ons geen problemen. De grondwaterstanden zijn zelfs iets hoger dan afgelopen zomer", licht een woordvoerster toe. Ze benadrukt dat het wel nog vroeg in het jaar is om echt conclusies te kunnen trekken. Geen onttrekkings- en sproeiverbod

Opvallend is dat er in de provincie tot nu toe geen onttrekkingsverboden gelden. Ook is in april geen tijdelijk verbod voor het beregenen van grasland met grondwater ingesteld, afgezien van de vaste regel dat in beschermde gebieden hiervoor tot 1 juni geen grondwater mag worden gebruikt. Waterschappen besluiten ieder jaar aan het begin van het groeiseizoen of het verantwoord is om te beregenen met grondwater. Deze voorjaarsregeling is twee maanden geldig en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. Dit jaar was die maatregel op 1 april niet nodig. Wel roepen de waterschappen samen op om zorgvuldig met water om te gaan. Ze vragen mensen om in hun tuin hetzelfde te doen als het waterschap op grotere schaal: "Ga zorgvuldig met water om en houd regenwater vast voor droge tijden."

De waterschappen in Brabant (beeld: Omroep Brabant).