Na overlijden van zijn vrouw Eva Hermans kruipt Matthijs uit zijn schulp

Matthijs, de weduwnaar van Eva Hermans-Kroot uit Tilburg die velen inspireerde met haar openhartigheid over longkanker, krijgt zijn leven weer langzaam op de rit na het overlijden van zijn vrouw. In gesprek met BNN-VARA vertelt hij dat hij langzaam uit zijn schulp kruipt en ook weer aan het daten is.

Eva werd bekend door het programma Over mijn Lijk, waar ze op 22-jarige leeftijd voor het eerst te zien was. Tegen alle medische verwachtingen in leefde ze ruim drie jaar met haar ziekte, lonkanker. Met haar Instagrampagina Longeneeslijk inspireerde ze velen. Ze nam haar volgers mee in haar ziekteproces tot aan haar overlijden in november 2024. Ze kreeg zelfs een herdenkingsplaat in haar woonplaats Tilburg.

Beladen periode

Matthijs schreef na haar overlijden het boek Onvergetelijk: Een jaar later - over Eva, gemis en het fijne van herinneren. In gesprek met BNN-VARA vertelt hij dat het uitkomen van het boek, precies een jaar na Eva's overlijden, een beladen periode was.

"Het was fijn om het te maken en het is ook fijn dat het nu allemaal achter de rug is. Er is nu weer ruimte voor een volgend hoofdstuk in mijn leven", zegt hij. Het loskomen van oude routines vond de weduwnaar lastig. Toen Eva nog leefde was zijn dag heel gestructureerd, van vaste eettijden tot op vaste momenten naar bed.

'Leven oprekken'

"Nu weet ik dat ik die gewoontes juist nodig had tijdens mijn rouw om tot mezelf te komen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en voelt het ook fijn om mijn leven weer wat op te rekken", vertelt hij openhartig. Hij kruipt naar eigen zeggen steeds verder uit zijn schulp en voelt zich weer 'een normaal mens'.

Zo ontmoet Matthijs steeds meer nieuwe mensen en is hij zelfs langzaamaan aan het daten met een vrouw die ook uit Brabant komt. "Ze wist al een beetje wie ik was, want ze heeft Eva via Over mijn lijk gevolgd. Dat is heel fijn, want ik hoef niks uit te leggen en mijn gevoel over Eva kan er zijn."