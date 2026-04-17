50e Buurtbankje in Veldhoven: 'Hier kunnen we straks de boontjes doppen'

Een beetje buurten, kletsen over koetjes en kalfjes, daar houden ze wel van aan de Capella in Veldhoven. Tenminste, in theorie. Want in de praktijk schiet het er vaak bij in. "Iedereen is druk, hè. Soms zwaaien we even naar elkaar als iedereen in de auto stapt, op weg naar het werk, maar daar blijft het vaak bij", zegt Rianne Kouwenberg. Dat moest anders, vond ze, en daarom deed ze een verzoek voor een BuurtBankje. En die kwam er, de vijftigste in de Brainportregio.

Het bankje, een initiatief van stichting De Buurt en het Veldhovense bedrijf ASML, werd donderdag feestelijk ingewijd in de straat door de buurtbewoners. De oudere aanwezigen - de 86-jarige Thea is met de rollator naar de onthulling gekomen - konden meteen plaatsnemen. "Zit best lekker, hoor, maar volgende keer nemen we een kussentje mee", zegt Gerry (80) met een stuk slagroomtaart in de hand. "Op onze leeftijd valt er veel weg. Dit brengt mensen bij elkaar, ik vind het fantastisch."

Rianne (66) en de andere buren hebben volop plannen. Zo komt er binnenkort op het stukje grond naast een van de huizen een gezamenlijke moestuin. "Een groen plekje met bloemen, waar we onze eigen groenten laten groeien. En daar past dat bankje perfect bij", zegt Rianne. "Er wonen hier verschillende oudere mensen die niet meer op hun knieën in de aarde kunnen wroeten. Maar ze kunnen wel gezellig aanschuiven op het bankje." Lachend: "En dan mogen zij de boontjes doppen."

Het onderlinge contact in de straat is goed, velen wonen er al meer dan vijfentwintig jaar. "Vroeger toen de kinderen klein waren, ontmoetten we elkaar regelmatig in het speeltuintje om de hoek. Maar de jeugd wordt groter en dan ga je daar niet meer naartoe", vertelt buurvrouw Carolina (56). "Hopelijk wordt dit de nieuwe vaste ontmoetingsplek op straat en gaat bij andere bewoners die we niet kennen ook de deur open."

Rianne (rechts) kwam met het initiatief voor het bankje in de buurt (foto: Karin Kamp).

Voor ASML is het vijftigste BuurtBankje een mooie mijlpaal. "Het is een kleinschalig project, maar wel met een enorme impact waarbij we veel mensen bereiken", zegt Marjolein de Hooge, Hoofd Maatschappelijke Betrokkenheid ASML. "We vinden het belangrijk dat het een fijne omgeving is voor iedereen, of je hier nu al jaren woont of als internationale nieuwkomer in de regio neerstrijkt. Helaas zien we ook dat mensen niet altijd met elkaar in contact zijn. Een BuurtBankje kan zorgen voor sociale verbinding."