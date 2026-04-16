PVV in coalitie Rucphen, is het advies van de informateurs

In de gemeente Rucphen gaat de PVV mogelijk voor het eerst deelnemen aan de coalitie. Volgens het advies van de informateurs is een samenwerking van de PVV met de Rucphense Volkspartij en het CDA de komende vier jaar ‘het meest kansrijk’.

De PVV behaalt doorgaans goede resultaten bij verkiezingen in de gemeente. De steun voor de partij zou met deelname aan het college van burgemeester en wethouders voor het eerst worden verzilverd. Rucphen is tot nu toe de enige gemeente in onze provincie waar de PVV grote kans maakt op deelname aan de coalitie.

Donderdagavond werd de gemeenteraad geïnformeerd over het advies van de informateurs Esther Prent en René Mol. Beiden hebben naar eigen zeggen ‘open en constructieve’ gesprekken gevoerd met alle partijen. Ze concluderen dat RVP, PVV en CDA zowel ‘bestuurlijk als politiek’ het best bij elkaar passen.

De PVV leverde bij de recente gemeenteraadsverkiezingen een klein aantal stemmen in. De partij blijft desondanks met drie zetels in de gemeenteraad. De Rucphense Volkspartij levert één zetel in, maar is met zes raadsleden de grootste partij in de gemeenteraad. Het CDA behoudt, hoewel de partij won, twee zetels.

Geen plek voor VVD in het nieuwe college

Het advies van de informateurs betekent dat de VVD met vijf zetels, als tweede grootste partij buiten de boot valt. De partij is decennialang een vaste waarde in verschillende collegesamenstellingen in de gemeente Rucphen.

De voorgestelde coalitie van RVP, PVV en CDA heeft samen een ruime meerderheid van 11 van de 19 zetels. Na het advies van de informateurs is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het voorstel en de volgende stap in de formatie te bepalen.