Na Gillis-rechtszaken nieuwe domper voor partner Wendy: optreden gecanceld

Na twee dagen haar partner Peter Gillis in de rechtbank te hebben bijgestaan, wilde Wendy van Hout dit weekend al zingend de draad weer oppakken. Maar tot woede en frustratie van de Eindhovense realityster is haar optreden gecanceld. Volgens Wendy 'vanwege de negatieve publiciteit' rondom de rechtszaken van Gillis

'Confronterend, frustrerend, verdrietig, oneerlijk, bizar'. Dat schrijft Wendy van Hout op haar Instagram-account over het niet doorgaan van haar optreden bij een dinnershow in Veghel. Volgens haar heeft het afzeggen te maken met alle 'negatieve berichtgevingen' van de afgelopen dagen. Peter Gillis moest zich twee dagen achtereen melden in de rechtbank voor een vermeende mishandeling van ex-partner Nicol Kremers en voor het niet tijdig doen van belastingaangifte. "Dit gebeurt dan the day after", zegt Wendy tegen Omroep Brabant, "Eigenlijk sta je anders op dan gisteren. Dat was een zware dag na ook al een zware dag. Het zijn geen prettige dagen. En dan open je vanochtend je telefoon en dan begint je dag weer zo..."

"Ze vonden het geen goed idee, aangezien alle negatieve berichtgevingen."

Wendy, die bouwt aan haar zangcarrière, was zaterdagavond geboekt voor een optreden bij de Santorini Dinnershow in Veghel. Maar de eigenaar van Santorini liet haar weten dat ze niet meer welkom was. "Mij is medegedeeld dat ik niet meer mag optreden. Ze vonden het geen goed idee, gezien alle negatieve berichtgevingen. De eigenaar zei dat ze afzeggingen van tafels hadden gehad."

De eigenaar van Santorini wil niet veel kwijt over het afzeggen van Wendy en zegt zich te focussen op de dinnershow, die wel doorgaat. "U heeft haar gesproken? Dan zegt zij wat de reden is." Wendy zou zaterdagavond bij haar optreden ook gevolgd worden door de camera's van het realityprogramma Massa is Kassa. Dat volgt met name Peter Gillis. maar sinds Wendy drie jaar geleden een relatie kreeg met Gillis, staat zij ook veelvuldig in de schijnwerper.

"Over de zaak van Nicol kan ik niet zinnigs zeggen."