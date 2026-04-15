‘Peter Gillis mishandelde zijn ex Nicol tot bloedens toe’, werkstraf geëist

Heeft Peter Gillis zijn ex Nicol Kremers mishandeld? Daar draait het woensdag om in de rechtbank in Den Bosch. Gillis zou Kremers onder andere bijten na problemen met een gemeente en met een pen in haar been krassen als het eten niet lekker was. “Ik heb het niet gedaan”, zegt Gillis. En hij noemt Kremers een ‘complexe vrouw’. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een flinke schadevergoeding voor langdurige mishandeling en valsheid in geschriften.

Na een veroordeling tot een jaar celstraf een jaar geleden en de eis van 18 maanden celstraf afgelopen dinsdag, hangt er nu dus weer een flinke straf boven het hoofd van ondernemer en realityster Peter Gillis (64). Poppenkast

Gillis komt deze woensdag samen met zijn huidige vriendin Wendy en zijn drie kinderen aan bij de rechtbank in Den Bosch. “We zijn er weer”, verzucht hij verwijzend naar de rechtszaak van een dag eerder. “Dit is een zaak met gevoelens, dit gaat om persoonlijke dingen.” Wendy houdt de hand van Peter stevig vast: “De hele poppenkast gaat weer beginnen. Ik steun Peter waar het kan, het is allemaal heel oneerlijk.” Nicol Kremers (36) is minder spraakzaam tegen journalisten als ze aankomt bij de rechtbank: “De zaak ligt nu bij de strafrechter, ik vertrouw op het oordeel daarvan.” Mishandeling in chalet

De beschuldigingen zijn pijnlijk voor de campingbaas en realityster: langdurige mishandeling van zijn inmiddels ex-partner Nicol Kremers. Zo zou hij haar in zijn vakantiechalet op Prinsenmeer in haar neus en rug hebben gebeten, een oorbel uit hebben getrokken, tegen de muur hebben geduwd en aan haar haren hebben getrokken. “Dat verwijt klopt niet”, zegt Gillis resoluut. “We hadden woorden samen. Ik heb haar niet aangeraakt.”

Ondanks een audiofragment waarop je ‘nee, nee’ en ‘au, au’ hoort en de politie die Kremers in tranen aantreft, terwijl er een oorbel en bloed op de grond ligt, ontkent Gillis alles. Sterker nog, hij legt alle schuld bij Kremers: “Je moet het verleden van Nicol Kremers kennen. Onder het genot van drank en drugs is ze een andere vrouw.” De ruzie ging volgens Gillis over het vreemdgaan van Nicol en het gebruik van cocaïne. Meer mishandelingen

Uit het dossier blijkt dat er veel vaker sprake zou zijn geweest van mishandelingen. “Ik kreeg soms uit het niks een klap. Als er iets misging, kreeg ik de schuld”, zo heeft Kremers verklaard. Maar volgens Peter klopt daar niks van. “Ik heb die vrouw nooit mishandeld ofzo. Het was een complexe vrouw. Ik ben voor die vrouw altijd goed geweest.”

Maar een getuige heeft gezien dat Peter Nicol tegen een spiegel op het toilet aan sloeg. Peter herkent zich niet in dit beeld. Verder verklaart Kremers over een bijtwond op haar hand na een ergernis over een gemeente en over het krassen met een pen in haar been omdat het eten niet lekker was. Ook zou Gillis zijn ex tien keer tegen een muur hebben geduwd, wat zorgde voor bloed uit de mond en neus. En hij zou haar veertig keer hebben geschopt, terwijl ze op de grond lag. Gillis ontkent alles. Volgens hem kloppen veel beschuldigingen ook niet omdat de locaties niet kloppen of omdat ze op dat moment niet samen waren. En ondanks dat er foto’s zijn, zegt kamp Gillis dat die vals of vervalst zijn. Maar justitie zegt na een beoordeling van een deskundige dat de foto’s authentiek zijn. Daarnaast heeft Kremers, volgens de advocaat van Gillis, meerdere keren bij professionals aangegeven niet mishandeld te zijn én niet onder druk te zijn gezet door zijn cliënt. Valsheid in geschriften

Maar het ging in de rechtbank niet alleen over de vermeende mishandelingen. Ook valsheid in geschrifte kwam aan bod. Bij het invullen van een Bibob-verzoek is Gillis vergeten om een voorwaardelijke veroordeling in te vullen, en dat is strafbaar. "Ik schuif het maar op een menselijke fout, we hebben er geen voordelen van om het niet in te vullen. Bij de andere parken staat het wel in de formulieren. Ik heb niks bewust verzwegen." Voor landurige mishandeling eist justitie 140 uur werkstraf en voor de valsheid in geschrifte 100 uur. Daarnaast wil de officier als 'stok achter de deur' een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken, als Gillis weer de fout in gaat. En Gillis zou een schadevergoeding van 12.500 euro moeten betalen aan Kremers. "Het valt op dat de verdachte geen verantwoording neemt voor zijn gedragingen. Het ligt nooit aan hem, altijd aan een ander", besluit de officier.

