Peter Gillis is helemaal van slag na zware strafeis: 'Vieze spelletjes'
Peter Gillis (64) reageert geschrokken op de strafeis van 18 maanden cel en 1,3 miljoen euro boete voor het niet op tijd doen van belastingaangifte. "Er worden vieze spelletjes gespeeld", zegt hij in een interview met Omroep Brabant. Justitie vindt dat Gillis de Nederlandse samenleving ondermijnt door al acht jaar niet volledig of op tijd belastingaangifte te doen.
Campingbaas en realityster Peter Gillis was dinsdagochtend nog in de rechtbank, maar in de middag moest hij weg voor een belangrijke lunchafspraak over zijn toekomst in Kroatië. Hij hoorde dus pas later dat justitie hem opnieuw in de cel wil hebben. Vorig jaar kreeg Gillis in een andere belastingzaak al een jaar cel opgelegd, daar loopt nu een hoger beroep voor.
Niet verwacht
In 2020 en 2021 hebben Peter Gillis en zijn bedrijven niet op tijd belastingaangifte gedaan. Dat ontkent Gillis ook niet. Hij zegt in de rechtbank dat het overmacht was door een eerdere inval van de Belastingdienst én het weglopen van een accountant. Justitie ziet dat anders en noemt het opzet. Gillis zou de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro hebben benadeeld.
"Ik vind het echt schokkend", zegt Gillis tegen Omroep Brabant. "Voor zoiets onschuldigs." Hij zegt dat hij deze strafeis niet had verwacht en noemt het heftig. "Ik ben echt helemaal van slag. Dit gaat echt helemaal scheef."
Vieze spelletjes
Volgens de 64-jarige ondernemer kennen meerdere bedrijven in hetzelfde schuitje zitten. "Maar die gaan allemaal in gesprek met de Belastingdienst en klaar. Die krijgen uitstel of een waarschuwing. Maar Petertje moet weer aangepakt worden in een strafzaak."
Volgens hem worden er vieze spelletjes gespeeld. "Dit gaat nergens over. Ze hebben in 2017 bepaald dat ik een strafblad moet krijgen en daar doen ze alles aan. Ze hebben de pik op Peter Gillis", zegt Gillis. "In mijn ogen ben ik een goed mens."
De advocaten van Gillis noemen de strafeis ‘buitensporig’ en eisen vrijspraak. De uitspraak in deze zaak volgt op 7 mei. Het hoger beroep in de andere zaak over belastingfraude gaat eind dit jaar verder. En woensdag staat Gillis tegenover zijn ex Nicol Kremers vanwege meerdere mishandelingen.
Lees hier alle verhalen over Peter Gillis.