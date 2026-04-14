Peter Gillis is helemaal van slag na zware strafeis: 'Vieze spelletjes'

Peter Gillis (64) reageert geschrokken op de strafeis van 18 maanden cel en 1,3 miljoen euro boete voor het niet op tijd doen van belastingaangifte. "Er worden vieze spelletjes gespeeld", zegt hij in een interview met Omroep Brabant. Justitie vindt dat Gillis de Nederlandse samenleving ondermijnt door al acht jaar niet volledig of op tijd belastingaangifte te doen.

Campingbaas en realityster Peter Gillis was dinsdagochtend nog in de rechtbank, maar in de middag moest hij weg voor een belangrijke lunchafspraak over zijn toekomst in Kroatië. Hij hoorde dus pas later dat justitie hem opnieuw in de cel wil hebben. Vorig jaar kreeg Gillis in een andere belastingzaak al een jaar cel opgelegd, daar loopt nu een hoger beroep voor. Niet verwacht

In 2020 en 2021 hebben Peter Gillis en zijn bedrijven niet op tijd belastingaangifte gedaan. Dat ontkent Gillis ook niet. Hij zegt in de rechtbank dat het overmacht was door een eerdere inval van de Belastingdienst én het weglopen van een accountant. Justitie ziet dat anders en noemt het opzet. Gillis zou de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro hebben benadeeld.