Gillis hoort weer forse strafeis: 18 maanden cel en 1,3 miljoen euro boete

De problemen voor campingbaas en realityster Peter Gillis (64) stapelen zich op. Zeven ondernemingen van Gillis, waaronder vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Arnhem, hebben in 2020 en 2021 niet op tijd belastingaangifte gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was dat opzettelijk, volgens kamp Gillis was het overmacht. Justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van 18 maanden en een een boete van 1,3 miljoen euro tegen Gillis.

Ja, Peter Gillis heeft niet op tijd belastingaangifte gedaan over 2020 en 2021. Dat is geen discussiepunt. Volgens justitie benadeelde hij de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro. Maar was dit opzettelijk of overmacht?

2,8 miljoen euro Gillis komt deze ochtend samen met zijn vriendin Wendy en kinderen Mark en Ruud aan bij de rechtbank in Den Bosch. “Daar gaan we weer, we gaan ons best doen.” Met een zucht reageert Gillis op de vraag of hij er nog vertrouwen in heeft. “Laten we maar zeggen van ‘ja’. Ik moet een eerlijk proces krijgen.”

Deze nieuwe zaak staat los van de eerdere zaak over grootschalige belastingfraude waarvoor Gillis is veroordeeld tot een jaar gevangenis . In die zaak loopt nu een hoger beroep en dus staat die gevangenisstraf nog niet vast.

Overmacht door inval

De rechter wil als eerste weten hoe kan het gebeuren dat er over 2020 en 2021 niet tijdig belastingaangifte gedaan is. “Ik heb iedereen altijd achter de broek gezeten.” Maar er zijn meerdere redenen dat het niet lukte, zegt Gillis. “Bij de inval in 2019 zijn er zeven vrachtwagentjes met administratie in beslag genomen. Honderden dozen kregen we pas twee jaar later terug, begin er dan maar aan.”

Daarnaast had Gillis naar eigen zeggen geen goede accountant. “Mijn vaste accountant nam in 2020 afscheid. Wij moesten dus op zoek naar een nieuwe accountant, maar dat was lastig omdat de FIOD in onze nek hijgde.” In 2022 werd uiteindelijk een accountantskantoor gevonden.

Peter Gillis en zijn advocaten zijn verbijsterd dat deze zaak in de rechtbank wordt uitgevochten. “Normaal gaat dit via goede gesprekken bij de Belastingdienst. Dan hadden we handjeklap kunnen doen”, zegt Gillis.

Justitie eist forse straf

Gillis benadeelde in 2020 en 2021 de Belastingdient voor 2,8 miljoen euro, zo stelt Justitie. “Gillis heeft opzettelijk niet tijdig aangiften gedaan en de administratie niet op orde. Daar komt bij dat verdachte door uw rechtbank in het verleden is veroordeeld voor het opzettelijk buiten de boeken houden van grote bedragen zwarte huur inkomsten."

Volgens justitie ondermijnt Gillis het Nederlandse financiële fundament en daarmee onze samenleving op zeer ernstige wijze. “Belastinggeld wordt immers gebruikt om het bestuur van ons land te betalen, maar ook bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen, dijken, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs en sociale voorzieningen. Als er geen geld binnenkomt, betekent dat het einde van de samenleving zoals wij die nu kennen.”

Vrijspraak

De advocaten van Gillis noemen de strafeis 'buitensporig' en eisen vrijspraak. "Het Openbaar Ministerie moet bewijzen dat alle aanmaningen de belastingplichtigen hebben bereikt en daar blijkt niks van in het dossier." Gillis zelf komt opnieuw met het riedeltje dat in 2017 al is bepaald dat Peter Gillis een strafblad moet krijgen. "Mijn bedrijven in Nederland zijn op slot, op ééntje na. Ik word weggezet als een slecht iemand, maar ik ben gewoon een hardwerkende ondernemer.”

Op 7 mei doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.