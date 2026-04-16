Opnieuw protest tegen asielzoekers in Den Bosch: twee mensen opgepakt

Twee mensen zijn donderdagavond opgepakt bij een anti-azc-demonstratie op een industrieterrein op de grens van Engelen en Den Bosch. Demonstranten probeerden de weg te blokkeren, gooiden met stenen en staken vuurwerk af, meldt de politie. Dinsdag werd er ook al gedemonstreerd op de plek.

Volgens de politie begonnen de onlusten rond zeven uur, toen de groep demonstranten ongeveer vijftig personen telde. De groep zou richting een nabijgelegen rotonde gelopen zijn met de bedoeling deze te blokkeren. Ook werd er met stenen gegooid en vuurwerk afgestoken.

Demonstranten stonden buiten op de Beverspijken, nabij het industrieterrein waar het toekomstige azc moet komen. Op dat moment werd in de buurt een informatieavond georganiseerd over het azc.

De politie heeft de demonstratie daarop beëindigd en twee personen aangehouden, waarvan ten minste één persoon voor het gooien van stenen. Om kwart voor tien was de situatie weer rustig. De ME was uitgerukt voor de demonstratie. Ook werden er politiehonden ingezet.

Reactie gemeente

De gemeente Den Bosch laat op de eigen website weten dat er ook met stenen naar het gebouw is gegooid waar op dat moment werd gesproken over het azc. Ook zouden de demonstranten geen gehoor hebben gegeven aan herhaaldelijke aanwijzingen om terug te keren naar het demonstratievak.

Volgens de gemeente was de groep demonstranten gegroeid tot meer dan honderd personen toen de politie overging tot het verwijderen van de betogers.

Demonstratie

Dinsdag werd er ook al gedemonstreerd. Toen probeerden demonstranten de A59 te betreden.