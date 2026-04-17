59-jarige Sleeuwijker weer vrij in moordzaak, maar blijft verdachte

De 59-jarige man uit Sleeuwijk die dinsdag werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 37-jarige Rishi Rampadarath in Houten drie jaar geleden, is weer op vrije voeten. Dat laat de politie vrijdag weten. De man blijft verdachte in de zaak.

Rampadarath werd op 20 april 2023 in de ochtend neergeschoten op een parkeerplaats bij zijn ouderlijk huis in Houten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Meteen na zijn overlijden werd een Team Grootschalige Opsporing opgericht om de zaak te onderzoeken. De man uit Sleeuwijk werd dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Onderzoek gaat door

Het onderzoek gaat nog verder en meer aanhoudingen in de zaak worden volgens de politie niet uitgesloten. Er staat een beloning van 30.000 euro klaar voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.