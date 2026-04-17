19-jarige man uit Eindhoven gewond na steekpartij: vier verdachten opgepakt

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen aangehouden na een steekpartij op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Een 19-jarige man uit Eindhoven liep hierbij meerdere steekwonden op.

Hij bleek eerder op de avond op de Kanaaldijk-Zuid te zijn gestoken na een confrontatie met een groep van zo'n tien personen. Die groep ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachten opgepakt

Uit onderzoek kwamen de vier verdachten naar voren. Het gaat om vier mannen van 16, 17, 18, 19 jaar uit Oosterhout, Sint-Oedenrode en Stadskanaal. Zij zitten vast voor verder onderzoek.