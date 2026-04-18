Paul en Hester hebben hun eigen natuuroase en dat kun jij thuis ook hebben

De groene kliko zetten ze nooit aan de straat, alles wordt hergebruikt. Paul Gerits en Hester Wildenberg uit Heeze-Leende hebben een enorme tuin van ruim 9000 vierkante meter. Maar naar het tuincentrum gaan of sproeien doen ze nooit. Resultaat: een vijver met honderden kikkers, waar reigers graag even uitrusten en een tuin waar egels komen struinen. Honderden bezoekers komen zondag een kijkje nemen in de tuin.

Niet sproeien dus. Dat is tip 1. En al helemaal niet met drinkwater. “Dat is gezuiverd en helemaal niet goed voor de planten", zegt Paul. Geef planten helemaal geen water en laat de natuur haar werk doen, is zijn motto. “En mocht je toch water willen geven, gebruik dan regenwater of kookvocht. Van aardappelen is het beste, daar zit zetmeel in.” Dus zet vooral een regenton in de tuin om water op te vangen. “Het is echt zo makkelijk”, zegt Paul. “Van teveel sproeien of water geven, krijg je juist zwakke planten.” De tuin van Paul en Hester gaat zondag open. De gemeente Heeze-Leende en het IVN, waar Paul lid van is, houden dan een waterfestival. En Paul en Hester weten hoe je water in je tuin moet vasthouden zodat je veel biodiversiteit krijgt. Sterke planten die een droogte kunnen overleven bijvoorbeeld. Paul raakt niet in paniek van bruin gras. “Je moet accepteren dat er dingen dood gaan als het droog is. Dat is nu eenmaal de natuur. Planten lozen bijvoorbeeld hun zaden bij droogte. Laat die gewoon liggen, het gaat weer regenen en het komt vanzelf goed.”

De vijver

Tip 2: Leg een vijvertje aan. Paul en Hester hebben een enorme vijver, waarin ze zelfs regelmatig moeten gaan zwemmen om hem open te houden. De vissen en de kikkers zijn er vanzelf gekomen. Je hoeft niet naar een winkel om ze te kopen. “De vogels, een reiger bijvoorbeeld, heeft een vis aan zijn poten hangen en strijkt neer bij de vijver”, zegt Paul. Hij ziet overigens liever niet een mooi fonteintje. Helemaal niets is beter. “Een vijver moet zichzelf gewoon in stand kunnen houden.” Veel tuinafval? Niet in de kliko doen, maar maak er hopen van in de tuin. Dat is de derde tip, die Paul en Hester hebben. “We hebben daar een hoop liggen van een braamstruik”, wijst Paul. “De egels kruipen er lekker in. En de roofdieren kunnen er niet bij.” Ook de muizen geeft Paul graag onderdak. “Die kunnen helemaal geen kwaad en zijn voedsel voor de uilen die hier ook wonen. Een uil broedt op dit moment op acht eieren.”

Paul en Hester wonen in het buitengebied, met veel boeren eromheen. Daar wordt ook gif gebruikt, volgens Paul. Soms waait het de tuin in, tot zijn ergernis. Toch slagen Paul en Hester erin een natuurgebiedje van hun tuin te maken, waar zelfs ijsvogels een duik maken in de vijver. “We werken nu aan een voedselbos”, zegt Paul. “Met bessen, appels en peren.” Het beste is om inheemse soorten te planten in de tuin, geen bamboe bijvoorbeeld. En natuurlijk zijn er niet veel stenen te zien in de tuin van Paul en Hester. Geen tuinpaden, wel graspaden. “Een of twee keer per jaar maaien we alles”, zegt Paul. “De rest van de zomer maaien we alleen de paden, de tuin groeit dan helemaal vol.” Paul en Hester vangen kippen en varkens op bij hun boerderij. “Zie je dat onkruid daar? Dat is heel goed voor de kippen. Ze krijgen dan minder luizen.” Het waterfestival van de gemeente Heeze-Leende en het IVN is zondag van 11 tot 16 uur aan de Leenderweg 52 in Heeze-Leende.