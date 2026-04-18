Bekende dorpsgenoten stelen de show bij Maestro in Reusel

De spotlights aan, het orkest paraat en zes bekende inwoners van Reusel die ineens iets heel anders doen dan ze gewend zijn. Vrijdagavond stapten ze uit hun comfortzone en namen plaats op de bok in een muzikale race tot dirigent. Geïnspireerd door het populaire tv-programma Maestro werden de stokjes geheven en doken de deelnemers in de driekwartsmaten en partituren. En trillende handen of niet, allemaal streden ze voor de eerste prijs: de Gouden Baton.

Even voorstellen. Dit zijn de prominenten die de uitdaging aangingen in een bomvolle theaterzaal, onder begeleiding van muziekvereniging Concordia: Annemieke van de Ven - burgemeester van Reusel

Jürgen van Veldhoven - bekend van het jeugdcarnaval in Narrendonk

Jos (koek) Lavrijsen - sportieveling die ondanks zijn beperkte zicht elke uitdaging aangaat

Baukje de Wit - directeur van basisschool De Torelaar

Joost Gevers - beheerder van MFA De Kei

Harold Baijens - werkt bij Van Ham Tenten & Podia en is actief bij stichting Jeugdbelangen Leek het eerst een makkie en een leuk tijdverdrijf, kort voordat ze het podium op moeten begint de spanning bij sommigen toch toe te slaan. "Ik heb eigenlijk nét iets te weinig geoefend", zegt Baukje. "Het was maar goed dat ik iedere week bij mijn coach langsging, dat was een stok achter de deur." Bij de generale repetitie ging de basisschooldirecteur de mist in, geeft ze toe. "Maar een slechte generale betekent een goeie uitvoering zeggen ze, dus ik blijf moed houden." Jos heeft een oogziekte waardoor hij nog maar drie procent ziet, maar dat weerhoudt hem er niet van om een heel orkest aan te sturen. Hij surft en doet aan triatlons, muziek maken is buiten zijn comfortzone. "Laat staan dat ik noten kan lezen", lacht hij. "Samen met mijn vrouw dans ik veel, dus met het ritmegevoel zit het wel goed."

"De fluit zit voor mij op drie uur en het koper op twaalf uur."

"Mijn mentor heeft uitgelegd waar alle muzikanten zitten, van de blazers tot het slagwerk", vervolgt hij. "Ik denk in klokvorm, dus de dwarsfluit zit voor mij op drie uur en het koper op twaalf uur. Zo weet ik waar ik aanwijzingen moet geven." Zijn dirigentenstokje heeft Jos voor de gelegenheid rood-wit gemaakt, net als zijn blindegeleidestok.

Jos, zelfverzekerd en rustig aan het hoofd van het orkest (foto: Karin Kamp).

"Het is lastig, hoor, die tempowisselingen", zegt Annemieke. "Wonder boven wonder krijg ik het orkest wel aan de gang." De maestro's beginnen met een muzikaal stuk uit de Efteling, bijten zich dan vast in een klassiek stuk en sluiten af met populaire muziek. "Ik heb liedjes van Billy Joel, en laat dat nou net de moeilijkste zijn", vertelt de burgemeester lachend. "Echt, ik heb heel veel respect gekregen voor dirigenten!"

Burgemeester Annemieke van de Ven op de bok (foto: Karin Kamp).

Harold laat het stokje tijdens zijn optredens achterwege en dirigeert met zijn handen. "Ik heb vroeger gedrumd en verwar het stokje steeds met mijn drumstokjes. Dan wil ik erop los slaan, in plaats van sierlijk zwieren."

"De bewegingen met je armen zijn net opvliegende zwanen."

De jury was heel enthousiast over het zestal en beoordeelde de dirigentkunsten met charme en tact. Soms laten ze ook voorzichtig een kritische noot horen. "Jos, je bracht Morgenstimmung van Edvard Grieg en dat is prachtige muziek. Als je in de ochtend rondom Reusel rijdt, dan ervaar je het al met dit lentezonnetje. En zo sta je ook voor het orkest: ontzettend tevreden, rustig en je maakt echt contact met de muzikanten. Alleen zijn de bewegingen met je armen net opvliegende zwanen in plaats van kleine vogeltjes."

De winnaar van Maestro 2026 in Reusel (foto: Gust Bleijs).