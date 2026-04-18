Niet elk bedrijf welkom meer in Eindhoven: gemeente kiest strenger

De gemeente Eindhoven wil kritischer gaan kijken naar welke bedrijven zich nog in de regio mogen vestigen en uitbreiden. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem gezegd in een gesprek met BNR. Volgens de burgemeester is het nodig om keuzes te maken, omdat de ruimte en voorzieningen op sommige plekken nu al onder druk staan.

De invloed van ASML zit vooral in het grote netwerk aan toeleveranciers in de regio. Veel bedrijven werken direct of indirect voor de machinefabrikant en zijn daarvan afhankelijk. Juist die keten maakt de economische betekenis van ASML zo groot.

Eindhoven is sterk afhankelijk van de tech- en maakindustrie in de regio. Chipmachinefabrikant ASML heeft hier een cruciale rol bij. De economische impact van het bedrijf is niet alleen groot voor Eindhoven, maar heel Nederland. "Naar schatting is ongeveer een kwart van de economie rechtstreeks of indirect afhankelijk van ASML", zegt Jeroen Dijsselbloem bij BNR .

Groei kan niet eindeloos doorgaan

Precies daar zit het gevaar volgens Dijsselbloem. Het is één bedrijf en sector waar de regio sterk op leunt en dat kan risico's met zich meebrengen.

De groei van bedrijven kan namelijk niet eindeloos doorgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld grenzen als het gaat om beschikbare ruimte, stroomcapaciteit en bereikbaarheid. Daarom wil de gemeente voortaan kritischer gaan kijken welke bedrijven nog welkom zijn. "We zitten in een positie waarin we selectief moeten zijn en ook moeten zeggen: sorry, het gaat hier nu niet lukken", legt de burgemeester uit.

Niet alleen nieuwe bedrijven kunnen vaker een nee verwachten, maar ook ondernemingen die al in de regio gevestigd zijn en willen doorgroeien zullen die meer gaan horen. "De groei zet hier alleen maar door als we erin slagen om ook op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, voorzieningen en stroomvoorziening mee te groeien. Dat staat onder grote spanning."

Plannen terug de ijskast in

Woensdag werd duidelijk dat nieuwbouwprojecten dreigen stil te vallen, door het overvolle elektriciteitsnet. Vanaf 1 juli staat het sein voor veel projecten en bedrijven die in onze provincie willen uitbreiden op rood. Een deel van de bouwplannen om de Brainportregio uit te breiden dreigt hierdoor ook meerdere jaren in de ijskast te blijven liggen.