Philips waarschuwt ziekenhuizen voor gebruik vernevelaars

Het apparaat kan door de kleine vloeistofdruppeltjes echter defect raken. Patiënten krijgen dan mogelijk te weinig zuurstof zonder dat het apparaat hiervoor waarschuwt, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het ED .

Van de apparaten uit de Trilogy-reeks, waarvan er wereldwijd zo'n 150.000 zijn verkocht, waren afgelopen jaren vaker probleemmeldingen en terugroepacties. Over het nieuwe euvel zijn bij Philips drie klachten bekend. In een daarvan had een patiënt licht letsel opgelopen.

Het Eindhovense technologiebedrijf kwam een aantal jaar terug nog flink in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. Die kwestie heeft Philips veel geld gekost aan herstelkosten, afschrijvingen en schikkingen. De nieuwe veiligheidswaarschuwing gaat over andere apparaten.