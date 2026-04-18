Winnaars lekkerste Brabantse worstenbroodje glimmen van trots

De felicitaties vliegen Jolanda, Lucas en Giel Vermeulen zaterdagmorgen om de oren. Hun worstenbroodje werd vrijdag verkozen tot het lekkerste van Brabant. Voor de tweede keer. In 2022 won Bakkertje Deeg uit Heusden de prijs ook. "We eindigen de laatste jaren stijf in de top vijf", zegt de trotse winnaar Giel, die het recept verfijnde.

Geen lange wachtrijen zaterdagmorgen voor de gezellige bakkerswinkel aan de Botermarkt in het historische centrum van Heusden. "Op zaterdag slapen mensen uit", zegt eigenaresse Jolanda Vermeulen. Heel anders dan in 2022 toen de bakker ook het lekkerste worstenbroodje van Brabant bakte. "In 2022 was het 's ochtends al vroeg op de radio. Mensen die op de A59 reden en de woorden lekkerste worstenbroodjes in Heusden hoorden, namen gelijk de afslag. Voor tien uur hadden we toen al vijfhonderd worstenbroodjes verkocht."

Zaterdagochtend zijn het vooral buurtbewoners en vaste klanten die de winkel binnenstappen. "Ik heb hoge verwachtingen", zegt een klant uit Vlijmen die wel speciaal naar Heusden is gekomen en met zes worstenbroodje vertrekt.

Maurice en Iris Stassen zijn vanuit Eindhoven naar Heusden gereden om worstenbroodjes te halen. "Wij gaan elk jaar naar de winnaar om ze te proeven." Met een boodschappentas gevuld met wel dertig worstenbroodjes komen ze naar buiten. "Ik begin volgende week met een nieuwe baan in Hengelo, dus ik wil het beste wat Brabant te bieden heeft meenemen." "We hebben het met een borrel en een worstenbroodje gevierd", zegt moeder Jolanda. Vader Lucas en zoon Giel reden meteen na de prijsuitreiking terug naar de bakkerij om duizenden extra worstenbroodjes te bakken. "We hadden er rekening mee gehouden dat als we zouden winnen, we genoeg grondstoffen in huis hadden."

"Als we hem drie keer op rij winnen, mogen we hem houden."