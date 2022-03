Winnaar van de strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje is bekend

Giel Vermeulen van Bakkertje Deeg uit Heusden heeft de strijd om het Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 gewonnen bij de professionals. Zijn creatie werd woensdagavond als allerlekkerste gekozen door de jury. De winnaar kreeg de felbegeerde wisseltrofee bij De Rooi Pannen in Eindhoven uit handen van tonprater en entertainer Rob Scheepers.

Giel is de opvolger van Lars van Dongen uit Wagenberg, de winnaar van 2019. Het was de 25e keer dat de wedstrijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje werd gehouden.

Om eerlijk te zijn, zegt Giel, zag hij het wel een beetje aan komen. Hij heeft namelijk gewerkt bij een oud-winnaar en werd daar enthousiast over de worstenbroodjeswedstrijd. Na vorig jaar in de top-10 te zijn geëindigd, heeft hij het deeg wat aangepast en zelfs een speciale machine voor gekocht.

"We hebben al zo'n 800 worstenbroodjes klaarliggen voor morgen. Maar ik verwacht dat we de komende weken wel duizenden zullen verkopen", zegt de 22-jarige winnaar.

Innovatieve worstenbroodje, zonder regels

Voor de jubileumeditie was er dit keer een extra categorie in het leven geroepen: het innovatieve worstenbroodje. Iedereen kon hierbij zo creatief mogelijk aan het bakken gaan, er waren geen regels wat betreft wat betreft vorm, samenstelling of smaak. Pierre van der Zee uit Beek en Donk eindigde als winnaar in deze categorie.

Zijn worstenbroodje is gemaakt van biet, die Pierre urenlang heeft laten roken. Het worstenbrooddeeg is dan ook roze.

De eerste prijs in de categorie leerling vmbo ging naar Raff Willemsen uit Hoeven van het Markland College. In de categorie leerling mbo won Thomas Merkx uit Made van Curio uit Breda.

Dit jaar deden maar liefst 41 thuisbakkers mee. Door corona gingen veel mensen thuis in hun eigen keuken aan de slag, of ze bakten er op los in schuurtjes en opberghokjes. De pas 13-jarige Djörn van Werde uit Heeze werd winnaar in de categorie Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje. Hij heeft ze in de schuur gebakken en versloeg met zijn creaties alle volwassenen.

95 deelnemers

In totaal deden 95 Brabantse worstenbroodbakkers mee. Tien profs, vijf thuisbakkers, vijf vmbo-leerlingen en vijf mbo-leerlingen mochten door naar de finale in De Rooi Pannen in Eindhoven, waar ze maandag hun worstenbroodjes moesten bakken.

Alle worstenbroodjes zijn beoordeeld door achttien juryleden. In totaal werden er 320 worstenbroodjes geproefd. Daarbij werd onder andere gelet op de gehaktvulling, het brood, hoe het worstenbroodje eruit zag, de beet van het broodje en natuurlijk de lekkere smaak.

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 (professionals):

Bakkertje Deeg, Giel Vermeulen uit Heusden Bakkerij Leon van Dongen, Jeroen van Dongen uit Wagenberg Echte Bakker van der Steen, Barry van der Steen uit Made

Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje 2022:

Djörn van Werde uit Heeze Margo van Hoof uit Diessen Hans Leermakers uit Loon op Zand

Het meest innovatieve broodje 2022:

Pierre van der Zee uit Beek en Donk Dianne Middelkoop uit Gorinchem Jan Rijkers uit Reusel

Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO 2022:

Raff Willemsen uit Hoeven, Markland College Jordy Vermunt uit Oudenbosch, Markland College Milou van Breugel uit Best, De Rooi Pannen

Het Lekkerste Brabantse Student Worstenbroodje MBO 2022: