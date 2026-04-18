Honden vergiftigd na eten mensenpoep: 'Hij was helemaal van de kaart'

De hond van Kevin Verhees is donderdag vergiftigd door het eten van mensenpoep in het Philips de Jongh park in Eindhoven. Bij een ochtendwandeling heeft zijn hond iets gegeten in het park en niet veel later zat de pitbull in een trip. "Hij was helemaal van de kaart en kon niet meer op zijn poten staan", vertelt hij.

Al snel zat Kevin Verhees samen met zijn pitbull bij de dierenarts. "Mijn hond heeft de hele dag aan een infuus met vocht en speciale medicatie gelegen", vertelt hij. Daar kreeg Kevin te horen dat het fataal was geweest als dit een klein hondje was overkomen. Een andere hond overkwam amper een dag later hetzelfde en werd ook ziek. Toen het tweede geval binnen 48 uur bij de dierenkliniek Den Heuvel in Best binnenkwam gingen de alarmbellen af. Ze plaatsten een bericht op Facebook om hondenbezitters die hun hond uitlaten in Eindhoven te waarschuwen. Mensenpoep in parken

Kevin maakt zich zorgen om de situatie in parken in Eindhoven. "Ik zie in verschillende parken verslaafden rondlopen en wonen in tentjes. En soms zie je dan ook wat mensenpoep liggen. Honden vinden dat een delicatesse." In de poep die zijn hond heeft gegeten zat wiet of hasj, vertelt hij. "Gelukkig was het niet iets zwaarders, anders was mijn hond er niet meer geweest."

Heleen en haar hond Cody maakten een jaar geleden hetzelfde mee in het Eindhovense park. "Mijn hond was op sterven na dood", legt ze uit. "Bij de avondwandeling had hij blijkbaar poep gegeten en in de ochtend troffen we hem trippend aan." De hond moest in een kliniek worden behandeld en heeft een angststoornis aan de vergiftiging over gehouden. "Hij heeft natuurlijk een hele nacht in een bad trip gezeten met akelige beelden", zegt Heleen. 'Het leek wel of hij dronken was'

En dan verhaal van Ineke Vliem en haar hond Pelle uit Best. Anderhalve week geleden liet zij haar hond uit bij de Gagel. Dichtbij de truckersparkeerplaats schoot Pelle weg naar het kanaal. "Vervolgens zag ik hem daar iets eten. Toen ik dat zag, ben ik gaan kijken wat het was."

Ineke Vliem en haar hond Pelle uit Best (foto: Noël van Hooft).