Taylor Swift en tranen op bijzondere 'Remco Store Day' in Veghel

De eerste fans stonden zaterdagochtend op Record Store Day al om half zes voor de deur bij platenzaak Wil'm in Veghel. Vooral voor de single 'Elisabeth Taylor' van Taylor Swift en het nieuwe album van Bruno Mars. Topdrukte in de zaak, waar het eigenlijk vooral draaide om een man die er niet was.

"Ja, dit is wel een tranenmoment". Eigenaar Willem Arts houdt het niet droog als Mercy John het nummer Roller Coaster van Danny Vera inzet buiten de platenzaak. Enkele tientallen fans luisteren op straat naar een mini-concert van de Veghelse singer-songwriter, die deze monsterhit samen met Vera in 2019 schreef. "John heeft dit nummer toen het nog niet uit was hier in de winkel voor het eerst gespeeld", zegt Arts . "We kunnen Remco niet mooier herdenken dan op deze manier."

Eigenaar van platenzaak Wil'm Remco van Rooij overleed in februari in zijn slaap. Hij was pas 53. Om hem te eren doopte Arts, oprichter van de winkel, Record Store Day dit jaar om tot Remco Store Day. In de winkel hangt zijn foto en is er een speciale bak met platen uit Remco's collectie, compleet met een sticker met zijn beeltenis.

Roller Coaster

Mercy John (artiestennaam van John Verhoeven) hoefde niet lang te twijfelen toen hij gevraagd op te te treden op deze dag. "Het is heel bijzonder om op deze manier mijn vriend, muziekliefhebber en dorpsgenoot Remco te herdenken." Dit jaar speelt hij op Record Store Day alleen in Veghel. "Vandaag wil ik hier zijn en genieten. Ik woon hier tweehonderd meter verderop."

Het is topdrukte in de platenzaak. Om elf uur is de helft van de 1200 ingekochte releases al verkocht. Van de 150 singletjes van Taylor Swift liggen nog maar een paar exemplaren op de toonbank. "Corona heeft ons veel goed gedaan", zegt Arts. "Mensen konden niet meer op stap en maakten het thuis gezellig."

Tom Petty and the Heartbreakers

Mercy John neemt na zijn optreden en het signeren van platen ook nog een kijkje in de winkel. "Ik ben al heel lang op zoek naar een plaat van Tom Petty and the Heartbreakers en die heet 'Wildflowers', alleen die is best wel zeldzaam, dus ik ga zo meteen even zoeken of hij er misschien tussen zit."