Goud voor baanwielrenner Lavreysen bij wereldbeker Hongkong

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbeker in Hongkong zaterdag goud gewonnen op het onderdeel keirin. De Luyksgestelnaar troefde de Japanner Kaiya Ota in de finale ruimschoots af. Het brons ging naar Ota's landgenoot Shinji Nakano.

Bij de vrouwen was er brons voor Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel op het onderdeel sprint. De wereldkampioene was in de strijd om het brons twee keer te sterk voor Lauriane Genest uit Canada.

De Britse Emma Finucane pakte het goud door de Japanse Mina Sato twee keer te verslaan in de finale.

Ook goud voor Heijnen

Philip Heijnen won goud op het omnium. De 25-jarige renner uit Wanroij begon de meerkamp met een vijfde plaats op de scratch en daarna won hij de temporace. Op de afvalkoers eindigde hij als vierde, waardoor hij in leidende positie begon aan de puntenrace. Die verdedigde hij met succes. De Japanner Kazushige Kuboki eindigde als tweede en Matthew Bostock uit Groot-Brittannië werd derde.