Navigatie overslaan

Goud voor baanwielrenner Lavreysen bij wereldbeker Hongkong

Vandaag om 15:21 • Aangepast vandaag om 16:22
Harrie Lavreysen op het EK baanwielrennen in Turkije (foto: IMAGO/Olly Hassell/SWpix.com).
Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbeker in Hongkong zaterdag goud gewonnen op het onderdeel keirin. De Luyksgestelnaar troefde de Japanner Kaiya Ota in de finale ruimschoots af. Het brons ging naar Ota's landgenoot Shinji Nakano.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Bij de vrouwen was er brons voor Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel op het onderdeel sprint. De wereldkampioene was in de strijd om het brons twee keer te sterk voor Lauriane Genest uit Canada. 

De Britse Emma Finucane pakte het goud door de Japanse Mina Sato twee keer te verslaan in de finale.

Ook goud voor Heijnen
Philip Heijnen won goud op het omnium. De 25-jarige renner uit Wanroij begon de meerkamp met een vijfde plaats op de scratch en daarna won hij de temporace. Op de afvalkoers eindigde hij als vierde, waardoor hij in leidende positie begon aan de puntenrace. Die verdedigde hij met succes. De Japanner Kazushige Kuboki eindigde als tweede en Matthew Bostock uit Groot-Brittannië werd derde.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
