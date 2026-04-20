Fietser (34) overleden na aanrijding: bestuurder (21) reed veel te hard

De fietser die zondagavond ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een auto in Wijk en Aalburg, is overleden. Dat laat de politie maandag weten. Het gaat om een 34-jarige man uit Veen. De 21-jarige bestuurder van de auto reed volgens de politie veel te hard. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Het ongeluk gebeurde zondagavond iets over halfacht in de Schoolstraat. De klap was zo hard dat de voorruit van de auto flink beschadigd raakte. Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk.

Het slachtoffer werd onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

De politie nam een blaas- en speekseltest af bij de automobilist, maar die wezen niet uit dat hij onder invloed was. Volgens een woordvoerder van de politie reed de bestuurder wel veel te hard door de straat, waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. Zijn rijbewijs is ingenomen en zowel de auto als de fiets zijn in beslag genomen, om sporen af te nemen.