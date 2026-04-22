Tributebands zijn populairder dan ooit: 'We spelen zelfs in Letland'

Je hoeft maar een willekeurig festival- of theaterprogramma erbij te pakken en er staat altijd wel een tribute act op de lijst. Ze zijn populairder dan ooit. Elke grote artiest heeft wel een muzikaal eerbetoon, waarbij muzikanten de populaire muziek van de desbetreffende artiest ten gehore brengen. Dat geldt ook voor Phil Collins. Een 12-koppige band met Brabantse roots speelt in binnen- en buitenland de grootste hits van deze legendarische artiest.

Jeroen van Keulen uit Gerwen is al jarenlang trompettist van de band Collins Live Experience, die toevallig deze maand hun tienjarig bestaan viert. Het idee begon ooit bij de bassist en toetsenist, die toen nog een Skunk Anansie-tributeband hadden. "Die kwam niet helemaal van de grond en toen is er gezocht naar een artiest waar er nog geen van was. Dat bleek Phil Collins te zijn", vertelt Jeroen. Tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds de enige tribute van Collins in de Benelux.

Op één lid na heeft iedereen een Brabantse achtergrond. Ze wonen, of hebben in onze provincie gewoond. De successen van de groep reiken tot ver buiten Brabant. "In 2022 gaf de echte Phil Collins zijn allerlaatste concert. Vanaf dat moment kregen we ook aanvragen vanuit het buitenland. We hebben opgetreden in Denemarken en binnenkort staan we nog vier keer in Letland. Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een tour door Duitsland", vertelt de trompettist van de groep. Phil Collins is niet alleen als soloartiest erg succesvol geweest, maar ook als zanger en drummer van de band Genesis. Hij is de enige artiest, samen met Michael Jackson en Paul McCartney, die als soloartiest en als lid van een groep meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht. "Los van dat hij een goede zanger is, behoort hij ook tot de top 3 beste drummers ter wereld", legt Jeroen uit. "Ondanks al het succes en de roem heeft hij het muzikant zijn altijd op de eerste plaats gezet. Alle roem heeft hem nooit zo geïnteresseerd. Dat maakte hem als artiest ook zo mooi. Alles over hebben voor de muziek. Hij is ook een van de weinige artiesten die altijd met blazers heeft gespeeld."

"Dat liep uit in boe-geroep."

In de jaren '80 waren het vooral de synthesizers die je veel in muziek voorbij hoorde komen. Collins gebruikte daarentegen altijd blazers tijdens zijn concerten. Maar dat werd niet altijd gewaardeerd door zijn fans. "Hij gaf met Genesis eens een show in Nederland, waarbij hij ook blazers had meegenomen. Maar in het repertoire van Genesis komen bijna geen blazers voor. De fans waren het er dus ook niet helemaal mee eens, dus het liep uit in boegeroep", vertelt Jeroen.

Zeven keer in de Top 480 Dit jaar staat Phil Collins maar liefst zeven keer in de Top 480 van de jaren '80 bij Omroep Brabant. Zowel solo als met de band Genesis. De lijst is compleet samengesteld door het publiek en is deze week bij ons op de radio beluisteren.