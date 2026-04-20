Man bedreigt Belg ‘in opdracht van Peter Gillis’, politie doet onderzoek

De politie in België is al enkele weken bezig met een mogelijke bedreiging door een Eindhovense man. De man zou handelen in opdracht van Peter Gillis, zo stelt de betrokken Belg in zijn aangifte, die in handen is van Omroep Brabant. De politie in België bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Het incident heeft plaatsgevonden op de avond van woensdag 1 april, in een gemeente net over de Nederlandse grens.

Appverkeer

De Belg had eerder een optreden geboekt van Wendy van Hout, de vriendin van Peter Gillis die werkt aan een zangcarrière. Dit optreden annuleerde hij later, maar Van Hout vindt dat hij toch moet betalen. Dit blijkt uit appverkeer tussen de twee. “Die betalingsverplichting ga je nakomen”, schrijft Wendy in een lange reeks berichten die Omroep Brabant heeft ingezien. Toen de man bezoek kreeg van iemand die aan zou hebben gegeven ‘in opdracht van Peter Gillis’ haar geld te komen halen, ontstond er volgens de Belg een dreigende situatie. Hierop besloot hij aangifte te doen bij de politie. Die verwacht nog enkele weken nodig te hebben voor het onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Foto’s van dochter

“Ik opende de voordeur en er stond een grote geblokte man voor mij”, zo staat te lezen in de aangifte van de Belg. “Ik kom in opdracht van Peter Gillis de schuld innen die u hebt bij Wendy van Hout”, zou de man gezegd hebben.

Kort daarop wordt de situatie volgens de Belg dreigend. “Hij begon stoer te doen en borst tegen borst te staan bij mij”. Eenmaal binnen zou de man gezegd hebben ‘uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn’. Daarnaast zou hij gezegd hebben ook de 14-jarige dochter van de man ‘te gaan pakken’. Hij zou uitgeprinte foto’s van het meisje bij zich hebben gehad.

100 euro

Opvallend is de onduidelijkheid rond het bedrag waar het hier om gaat. De genoemde bedragen variëren enorm, van 100 euro tot 1100 euro. De man aan de deur zou dan weer 500 euro willen hebben, de prijs voor een optreden is volgens de website van Van Hout 1295 euro. Volgens de Belg moest hij het optreden annuleren omdat hij failliet is gegaan. Hiervan zou hij ook bewijzen hebben laten zien aan de man die hem thuis bezocht. Uit het appverkeer met Wendy van Hout wordt duidelijk dat ze met deze verklaring niet akkoord gaat.

‘Ik werd juist bedreigd’

Wendy van Hout laat aan Omroep Brabant weten niets van de zaak te weten. “Ik moet er gewoon om lachen”, zegt ze. “Wat een bizar verhaal, waar word ik nu toch weer in meegetrokken?” Ze geeft aan de man die haar geld zou ophalen niet te kennen. Wel erkent ze dat de Belg een schuld bij haar heeft, die nog niet voldaan is. Hoe groot het bedrag is wil ze niet zeggen, ze verwijst naar het gage op haar site. De Eindhovenaar die langsging in België bevestigt dat hij dit gedaan heeft om geld op te halen. Wie de opdrachtgever is wil hij niet zeggen: “Iemand die dat zelf niet durfde”, zo vertelt hij. De man zegt dat het de Belg is die hém bedreigde, hij zou hem vastgepakt hebben en gedreigd hebben met fysiek geweld. “De politie mag mij bellen, dan leg ik alles uit”, zo laat hij weten. Peter Gillis reageerde niet op vragen van Omroep Brabant. Heb je een tip? Mail dan naar [email protected] of bereik ons anoniem via Publeaks.



