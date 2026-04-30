Geen subsidie meer: ouderen dreigen walking football kwijt te raken

Het wekelijkse potje walking voetbal, samen koffie drinken en slap ouwehoeren in de kleedkamer dreigen voor tientallen ouderen in Breda en omgeving te verdwijnen. Door het schrappen van subsidie door de gemeente Breda staan meerdere projecten van NAC Maatschappelijk op losse schroeven. "Als dit verdwijnt, ontstaat er voor mij een leegte", zegt de 71-jarige Joost Verhaeren van de NAC OldStars.

Ze zijn nog hartstikke fanatiek, de spelers van NAC OldStars van de afdeling Etten-Leur. Elke woensdagochtend trappen de zestigplussers nog een balletje. En al gaat dat misschien niet altijd meer zo soepel, de vonken spatten er nog wel vanaf. "Spelen die bal!", roept iemand druk gebarend. "Ik sta al een half uur vrij hé!" De reactie volgt wel snel: "Kalm aan hé, het is toch walking football." Er wordt gelachen.

"Walking football haalt de mensen uit hun isolement."

Maar achter het gelach schuilt onrust. Want door het wegvallen van bijna 36.000 euro aan subsidie van de gemeente dreigt het project NAC OldStars van de maatschappelijke tak van de Bredase voetbalclub na 1 juli te verdwijnen.

"Als dat gebeurt, gaat de olie uit de machine", denkt Joost Verhaeren (71) terwijl hij het afsluitende trainingspartijtje even verlaat. "We zullen misschien nog wel een tijdje doorgaan, maar langzaam valt dan alles stil." Ook medespeler Ton Luijten (74) maakt zich grote zorgen. "Sociaal is het echt heel belangrijk wat we hier doen", zegt hij. "Je ziet elkaar, drinkt koffie en kletst met elkaar. En als iemand jarig is, trakteert hij op gebak. Zelfs met kerst gaan we met z'n allen lunchen. Dat lijkt klein, maar voor veel mensen is het ontzettend belangrijk. Dat valt allemaal weg als dit stopt. Het is meer dan alleen wat voetballen."

Joost Verharen in actie. 'Niet lopen met de bal' wordt er geroepen.

Want misschien nog belangrijker: het samen sporten voorkomt dat mensen in een isolement raken. Juist op oudere leeftijd, als werk wegvalt en sociale kringetjes kleiner worden, is zo'n vaste groep van onschatbare waarde. "We hebben hier ook iemand die als vluchteling naar Nederland is gekomen", vertelt Ton. "Of hij een sociaal netwerk heeft weten we niet, maar hier hoort hij erbij." Ook Joost ziet hoe belangrijk die sociale functie is. "Het haalt ouderen honderd procent uit hun isolement", zegt hij. "Sommige mensen zouden anders bijna niemand meer zien."

"De overheid heeft de mond vol van preventie en bewegen en dan draai je de subsidiekraan dicht."

Naast de wekelijkse trainingen worden er vanuit NAC Maatschappelijk (zie kader) ook wedstrijden, toernooien en ontmoetingen georganiseerd voor oudere voetballers uit Breda en omgeving. Zowel Ton als Joost begrijpen niet goed waarom juist op deze projecten wordt bezuinigd. "De overheid heeft de mond vol van preventie en bewegen", zegt Ton. "En dit is juist een hele mooie vorm daarvan. En dan draai je de subsidiekraan dicht. Dat is zonde." Joost noemt het pijnlijk. "Het bedrag is volgens mij beperkt als je kijkt naar de totale begroting. Maar voor ons is het echt balen. Als dit verdwijnt, ontstaat er voor mij en veel anderen een leegte." Ton is nog stelliger: "Als dit verdwijnt, is dat echt een drama."

Maatschappelijke tak van voetbalclub NAC Maatschappelijk is de maatschappelijke tak van voetbalclub NAC Breda, die de verbindende kracht van voetbal en de clubnaam inzet voor een sociaal sterkere samenleving in Breda en omgeving. Zij richten zich op thema's als gezondheid, educatie en participatie door projecten te organiseren. Niet alleen het walking football van de NAC OldStars staat op losse schroeven, maar ook NAC Football Memories voor mensen met dementie. De subsidie voor deze projecten is formeel al per 1 januari 2026 stopgezet, omdat de gemeente Breda met kalenderjaren werkt. In de praktijk merken de projecten dat vooral vanaf 1 juli, wanneer het nieuwe voetbalseizoen begint. NAC Maatschappelijk heeft alleen bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de subsidie voor de OldStars.