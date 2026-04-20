31-jarige man uit Cuijk opgepakt na steekpartij

Vandaag om 16:16 • Aangepast vandaag om 16:36
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

De verdachte die zondag door de politie is aangehouden na een steekpartij aan de Molenstraat in Cuijk is een 31-jarige man uit dezelfde plaats. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Arnhem, meldt de politie maandagmiddag. 

De twee mannen hadden ruzie met elkaar, waarbij de man uit Cuijk de ander vermoedelijk in zijn arm gestoken heeft. Het slachtoffer raakte gewond en is  naar een ziekenhuis gebracht. De politie wist vlak daarna de dader aan te houden in de omgeving van het station. 

Het onderzoek loopt. De 31-jarige man uit Cuijk zit vast en wordt verhoord. 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.