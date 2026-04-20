Stadsforum in Tilburg kostte 16 miljoen, maar heeft nu al kapotte stenen

De gemeente Tilburg stak maar liefst zestien miljoen euro in het nieuwe plein Stadsforum, maar er blijkt ergens iets niet helemaal goed te zijn gegaan. De voegen van de stenen van het pas twee jaar oude plein zijn gaan scheuren. Met noodreparaties wordt de boel nu bij elkaar gehouden.

Zoals het plein er nu bij ligt, zag de gemeente Tilburg het vernieuwde Stadsforum vast niet voor zich. Vooral op het deel waar de auto's overheen rijden (voormalige Cityring) liggen stukken asfalt die de beschadigde stenen vervangen. Ook andere delen van de weg zien er niet al te best meer uit. Veel Tilburgers vinden het onbegrijpelijk: "Ze kunnen beter weer in de hele straat asfalt leggen", zegt een vrouw. "Dit ziet er gewoon niet uit. Zestien miljoen euro, dat is weggegooid geld." Een man ziet ook liever het asfalt terugkomen. "De gemeente vindt stenen mooier, maar mooier is niet altijd beter", zegt hij. "Asfalt is beter, dat heeft er jaren gelegen en daar waren nooit problemen mee."

Een andere man uit de stad noemt de situatie 'typisch Tilburg'. "Het is een hartstikke mooi plein en het idee was goed, maar de uitvoering is niet helemaal lekker. Ik hoop dat het snel gemaakt is en dat het dan wél dertig jaar blijft liggen."

Foto: Omroep Brabant