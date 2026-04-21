Slechtvalkjes geboren hoog boven op het provinciehuis, kijk live mee

De eitjes van de slechtvalken op het provinciehuis in Den Bosch zijn uitgekomen. Op het Instagram-account van de provincie zijn de kleine slechtvalkjes goed te zien.

Begin maart maakte de provincie bekend dat de slechtvalken hun eerste ei van het jaar hadden gelegd. De honderd meter hoge toren van het provinciehuis in Den Bosch is al meer dan vijftien jaar een geliefde broedplek van een koppeltje slechtvalken. Uit statistieken van de provincie blijkt dat het paar er al bijna vijftig jongen heeft grootgebracht.

De eerste slechtvalken vestigden zich in 2009 voor het eerst rond Den Bosch. Een jaar later betrokken ze een nestkast op de 23e verdieping van het provinciehuis. Via twee camera's - één buiten en één in de nestkast - kunnen liefhebbers de vogels dag en nacht in de gaten houden. Te zien was hoe het vrouwtje de eieren uitbroedde. En nu is te volgen hoe het mannetje kleine prooien aanvoert en hoe de kuikens opgroeien. Uiteindelijk zie je de jonge slechtvalken ook uitvliegen. Bekijk hieronder de livebeelden van de slechtvalken op het provinciehuis:

Het plaatsen van nestkasten op hoge gebouwen helpt vogels zoals de slechtvalk om veilige broedplaatsen te vinden. Slechtvalken zijn ware luchtjagers. Tijdens een duikvlucht halen ze snelheden tot 389 kilometer per uur. Daarmee is dit het snelste dier op aarde. Het menu van slechtvalken bestaat vooral uit vogels zoals duiven, gierzwaluwen, spreeuwen en soms spechten of kwikstaarten.

Meer live vogels kijken

Wie benieuwd is wat verschillende vogels deze lente uitvoeren in hun nestkasten, kan dit tot eind juli weer live zien via camerabeelden van de Vogelbescherming in het kader van 'Beleef de lente'. Al sinds 2007 kun je via de site van de Vogelbescherming live meegenieten van het broedseizoen. Omdat 'Beleef de lente' dit jaar voor de twintigste keer plaatsvindt, is er een extraatje voor de kijkers: alle beelden worden vanaf nu in HD of zelfs Full HD gestreamd. Een woordvoerder van de Vogelbescherming liet begin maart vol trots weten: "Het is nu bijna alsof je zelf op het nest zit." Ook via de website Nestkastlive kun je de broedactiviteiten van diverse vogels in de gaten houden. Daar zijn meerdere camera's gericht op Sprundel.

