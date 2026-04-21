Slachtoffer (36) van brand in huis in Roosendaal overleden

Een van de twee slachtoffers van de woningbrand in Roosendaal maandagmiddag is maandagnacht overleden. Het gaat om een 36-jarige man uit Roosendaal. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

Twee mensen raakten maandagmiddag gewond bij de grote woningbrand aan de Gezellelaan. De brand was onder controle, maar aan het begin van de avond laaide het vuur weer op. De brandweer kwam opnieuw met een aantal wagens.

Eén slachtoffer zwaargewond

Eerder was al duidelijk dat een van de twee slachtoffers zwaargewond was geraakt. De twee gewonden waren toen de brand ontstond in het huis aanwezig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De omgeving was afgezet.