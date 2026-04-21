Bossche keeper gaat vrijdag niet expres ballen doorlaten: 'Zit niet in mij'

Trainer Ulrich Landvreugd en keeper Pepijn van de Merbel van FC Den Bosch peinzen er niet over om in de laatste competitiewedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie bewust te verliezen van ADO Den Haag. "Ik ben topsporter en ik wil altijd winnen, ook van ADO. Ballen expres doorlaten? Daar ga ik niet aan meedoen, dat zit niet in mij", zei Van de Merbel maandagavond bij ESPN na het gelijkspel van 1-1 tegen Jong FC Utrecht.

Er doet zich een bizar scenario voor op de laatste speeldag, komende vrijdag. FC Den Bosch kan niet hoger eindigen dan de negende plaats en alleen nog een ticket voor de play-offs om promotie verdienen als Vitesse niet bij de eerste twee eindigt in de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde, ADO tweede. Den Bosch is dus gebaat bij een nederlaag.

"Op zo'n scenario zit niemand te wachten, maar de KNVB heeft dit zo uitgeschreven", zei Landvreugd. "Het is zoals het is, maar wij gaan die wedstrijd tegen ADO niet in om te verliezen."