Waalwijker gegijzeld en bewerkt met strijkijzer voor 'spullen'

Vorige zomer is een man uit Waalwijk ontvoerd en zwaar mishandeld. Het slachtoffer kreeg een heet strijkijzer, kokend water en brandende haarlak op zijn lichaam. En hij werd gestoken, gesneden, geschopt en geslagen. Waarover dit ging is onduidelijk, diefstal van ‘spullen’ staat in de aanklacht. Maar dat het heftig was, is duidelijk, zo bleek dinsdag op een tussentijdse zitting.

Het slachtoffer werd op 23 augustus in Waalwijk meegenomen door een stel mannen. Hij moest zijn hoofd naar beneden houden tijdens de autorit. Zo staat in de aanklacht.

Ze brachten hem naar een huis in Hoogvliet, Rotterdam. De ontvoerde Waalwijker kreeg eenmaal binnen een doek in zijn mond. De mannen om hem heen zouden hebben gezegd: moeten we hem doodschieten of poppen? Of moeten we hem in een bos droppen en hem in zijn knie of voet schieten?

Bloed

De twee geweldplegers kwamen later en toen liep het uit de hand. “In Rotterdam komen er twee heren binnen die meneer (..) helemaal afslaan”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal in Breda. “Er is bloed gevonden in de woning, dat blijkt van het slachtoffer te zijn.”

De daders kerfden het woord ‘dief’ in zijn hand. Het slachtoffer kreeg een heet strijkijzer op zijn benen en oor. Ze spoten met pepperspray in zijn ogen en met brandende haarlak. Hij werd geschopt, geslagen en kreeg kokend water over zich heen en een vuilniszak over zijn hoofd.

Honger

Na de ontvoering werd het zwaar toegetakelde slachtoffer onder het bloed, naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht en daarna naar Breda. Hij vroeg om ibuprofen en had honger.