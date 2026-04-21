Waalwijker gegijzeld en bewerkt met strijkijzer voor 'spullen'
Vorige zomer is een man uit Waalwijk ontvoerd en zwaar mishandeld. Het slachtoffer kreeg een heet strijkijzer, kokend water en brandende haarlak op zijn lichaam. En hij werd gestoken, gesneden, geschopt en geslagen. Waarover dit ging is onduidelijk, diefstal van ‘spullen’ staat in de aanklacht. Maar dat het heftig was, is duidelijk, zo bleek dinsdag op een tussentijdse zitting.
Het slachtoffer werd op 23 augustus in Waalwijk meegenomen door een stel mannen. Hij moest zijn hoofd naar beneden houden tijdens de autorit. Zo staat in de aanklacht.
Ze brachten hem naar een huis in Hoogvliet, Rotterdam. De ontvoerde Waalwijker kreeg eenmaal binnen een doek in zijn mond. De mannen om hem heen zouden hebben gezegd: moeten we hem doodschieten of poppen? Of moeten we hem in een bos droppen en hem in zijn knie of voet schieten?
Bloed
De twee geweldplegers kwamen later en toen liep het uit de hand. “In Rotterdam komen er twee heren binnen die meneer (..) helemaal afslaan”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal in Breda. “Er is bloed gevonden in de woning, dat blijkt van het slachtoffer te zijn.”
De daders kerfden het woord ‘dief’ in zijn hand. Het slachtoffer kreeg een heet strijkijzer op zijn benen en oor. Ze spoten met pepperspray in zijn ogen en met brandende haarlak. Hij werd geschopt, geslagen en kreeg kokend water over zich heen en een vuilniszak over zijn hoofd.
Honger
Na de ontvoering werd het zwaar toegetakelde slachtoffer onder het bloed, naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht en daarna naar Breda. Hij vroeg om ibuprofen en had honger.
De Waalwijker stapte naar de politie. Die kreeg negen mannen in beeld. Mede dankzij een deurbelcamera.
Arrestaties volgden. Vooral twintigers uit Amsterdam en Rotterdam en omgeving. Ze worden gezien als helpers, chauffeurs en bewakers. De mannen ontkennen betrokkenheid, of zoals een van de advocaten samenvatte: “Verdachten waren in paniek, ze hebben juist geprobeerd meneer de helpen.
Bescheiden rol
Een van de advocaten citeerde haar cliënt. ‘Ik heb helemaal niks te maken met de ontvoering van die arme man. Ik heb hem niet aangeraakt. Er is gevraagd of hij naar het ziekenhuis vervoerd kon worden, dat is mijn rol geweest.’
Een andere advocaat zei: “Het feit dat hij in de auto zat maakt hem geen bewaker.” Samengevat: hun rol was bescheiden.
'Complot'
Maar de officier kan ze moeilijk geloven. “Ze zien iemand onder het bloed. Ze bellen niet even met de politie?” De officier van justitie sprak van een ‘complot’ waarin het slachtoffer verzeild was geraakt. De officier gaf toe dat de twee geweldplegers nog niet zijn gepakt.
De advocaten vroegen dinsdag om vrijlating van de vijf mannen. De rechtbank vond dat er nog te veel bezwaren zijn en verlengde hun voorarrest.
Waar de ontvoering over ging? Op de zitting zelf zeiden advocaten dat ze wat hebben gelezen over ‘een verdwenen lading van het transport’ en ‘de illegale lading’. Kennelijk zat er iets verstopt in een vrachtauto. In de aanklacht staat dat een van de daders aan de ontvoerde man vroeg: ‘waar zijn de spullen die jij hebt gestolen?’
Gestolen lading?
Gebeurtenissen als deze doen zich vaker voor in de onderwereld als er een drugstransport is gestolen en iemand op het matje wordt geroepen. Maar het woord drugs is nog niet gevallen in de rechtszaal.
Het OM wilde na afloop geen verdere vragen beantwoorden. De ontvoeringszaak komt voor het eerst naar buiten maar er zijn nog veel vragen.
Op 10 juli gaat het proces verder. Daarna volgt later het inhoudelijke proces en komen er mogelijk antwoorden.