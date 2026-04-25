Miljoenen jodiumpillen over de datum, dit moet je weten

Sinds deze maand zijn de jodiumtabletten die je hebt gekregen om je te beschermen bij een kernramp over de datum. En dat roept de vraag op: zijn we nog wel beschermd?

"Ja", klinkt het kort en krachtig uit de mond van nucleair geneeskundige Marcel Janssen van het Radboud universitair medisch centrum. “Jodiumtabletten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, zijn nog prima bruikbaar. Maar om zeker te weten dat ze bij iedereen nog even goed werken, is het belangrijk dat ze worden vervangen.” Sinds 2017 hebben ongeveer drie miljoen mensen in Nederland - onder wie honderdduizenden Brabantse huishoudens - een doosje jodiumtabletten in huis. Binnen een straal van 20 kilometer van een nucleaire installatie gaat het om alle mensen tot en met 40 jaar. Op iets grotere afstand, van 20 tot 100 kilometer, zijn de jodiumtabletten bestemd voor alle kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. Geen garantie dat verlopen tabletten nog volledig werkzaam zijn

De jodiumpillen mogen bij een kernramp alleen na advies van de overheid worden ingenomen. Ze zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt met niet-radioactief jodium, waardoor radioactief jodium geen kans krijgt om het lichaam binnen te dringen. Het verhoogde risico op schildklierkanker geldt statistisch vooral voor mensen onder de 40 jaar.

Volgens Janssen blijft de werking van de tabletten ook na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum grotendeels aanwezig, maar wordt die minder voorspelbaar. “Je weet minder precies hoe sterk de schildklier nog wordt geblokkeerd. Dat hangt onder meer af van de omstandigheden waaronder het doosje is bewaard. Vocht en warmte kunnen de houdbaarheid beïnvloeden.”

Honderdduizenden inwoners in onze provincie ontvingen in 2017 een doosje jodiumtabletten (foto: Robert te Veele).