Controle op illegaal sekswerk: twee vrouwen aangehouden

Samenwerkende gemeentes hebben vrijdag twee vrouwen aangehouden bij controles op illegale prostitutie in Breda, Drimmelen en Geertruidenberg. Dat heeft het Baronie Interventieteam (BIT) dinsdag bekendgemaakt.

Het merendeel van de gecontroleerde mensen kwam uit Latijns-Amerika gevolgd door sekswerkers met de Roemeense nationaliteit.

In totaal zijn elf sekswerkers gecontroleerd, daarbij was meerdere keren sprake was van illegale prostitutie. Ook waren er meerdere 'kwetsbare personen' aanwezig bij de controles.

“Zij komen naar Nederland om in het illegale circuit geld te verdienen en verblijven vaak slechts enkele dagen op een locatie om hun diensten aan te bieden”, aldus het BIT in een persbericht.

Geen ID en toeristenvisum

De twee vrouwen die zijn aangehouden konden geen identiteitskaart laten zien en mochten niet werken in Nederland. Ze verbleven op een toeristenvisum in Nederland. Ook is er iemand in beeld die waarschijnlijk de panden regelde waar vervolgens illegaal sekswerk werd verricht.

De controles vonden plaats nadat er meldingen waren gedaan door buurtbewoners en aan de hand van online seksadvertenties.

Illegaal sekswerk, uitbuiting en misstanden

Voor de controles werkten de verschillende gemeenten samen met politie, UWV, Enexis en Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland-West-Brabant (RIEC).

Met de controles willen de gemeenten zicht krijgen op illegale prostitutie vanuit huizen en bedrijfspanden en op de netwerken die schuilgaan achter illegaal sekswerk, uitbuiting en misstanden.